В Прикамье увеличат размеры выплат за сдачу незаконно хранящегося оружия

По поручению главы региона мера будет введена уже в этом году.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в Прикамье. На нем обсудили вопрос повышения эффективности работы с населением в части добровольной сдачи оружия, находящегося на хранении на незаконных основаниях. В заседании приняли участие представители профильных министерств и руководители правоохранительных ведомств.

Глава региона Дмитрий Махонин отметил, что в целом ситуация, связанная с оборотом оружия в крае, остается напряженной. «В Прикамье число преступлений, совершаемых с применением огнестрельного и газового оружия, за 7 месяцев текущего года сократилось почти на 18% по отношению к показателям за тот же период 2020 года. Тем не менее, вопрос остается актуальным. На учете в правоохранительных органах в крае состоят более 53 тыс. владельцев оружия. Соблюдение ими требований безопасного хранения регулярно проверяют МВД и Росгвардия. Но мы понимаем, что при совершении правонарушений и преступлений, как правило, используется оружие, которым жители владеют незаконно. Поэтому данному вопросу уделяем повышенное внимание», – подчеркнул губернатор.

Как рассказал первый заместитель краевого министра территориальной безопасности Альберт Марданов, сейчас у жителей края законно хранится почти 90 тыс. единиц оружия. У их владельцев в январе-июле текущего года Управление Росгвардии Прикамья и сотрудники регионального ГУ МВД провели 25 тыс. проверок. «Что касается незаконного оборота, то за эти месяцы из него было изъято почти 2,5 тыс. единиц оружия и 4,5 тыс. – боеприпасов. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы», – пояснил Альберт Марданов. Как рассказал первый заместитель краевого министра территориальной безопасности Альберт Марданов, сейчас у жителей края законно хранится почти 90 тыс. единиц оружия. У их владельцев в январе-июле текущего года Управление Росгвардии Прикамья и сотрудники регионального ГУ МВД провели 25 тыс. проверок. «Что касается незаконного оборота, то за эти месяцы из него было изъято почти 2,5 тыс. единиц оружия и 4,5 тыс. – боеприпасов. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы», – пояснил Альберт Марданов.

Он сообщил, что мотивация населения на сдачу незаконно хранящегося оружие на сегодня является одним из основных вопросов. Напомним, чтобы выводить его из оборота, в Прикамье ежегодно выделяется по 500 тыс. руб. на компенсационные выплаты гражданам за каждую единицу добровольно сданного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и т.д. Но жители неохотно приносят оружие в полицию.

Замминистра пояснил, что размеры компенсаций были установлены в 2019 году и требуют корректировки в сторону увеличения – это может послужить дополнительным стимулом для населения сдавать оружие. Поэтому Минтербез по поручению губернатора проработал изменения в порядок предоставления выплат.

В частности, предлагается увеличить компенсацию за каждое сданное гладкоствольное охотничье ружье и «обрез» выплачивать не по 4 тыс. руб., как сейчас, а по 8 тыс. руб., за охотничий карабин поднять выплаты с 7 до 10 тыс. руб. За короткоствольный огнестрельный револьвер или пистолет сдавший его житель сможет получить 8 тыс. руб. (вместо 6 тыс. руб., которые предусмотрены в настоящее время).

В Минтербезе уточняют, что, данный проект постановления в настоящий момент проходит согласование, после чего будет вынесен на рассмотрение Правительства Пермского края. «Планируем, что новые правила вступят в силу в 2022 году», – пояснил замминистра.

По итогам обсуждения губернатор Дмитрий Махонин дал поручение ускорить все процедуры и ввести изменения уже в ближайшее время, не дожидаясь наступления нового календарного года. «Нельзя откладывать: чем раньше поднимем размеры выплат, тем быстрее люди начнут разоружаться. Мы должны сделать все для безопасности жителей Пермского края», – заключил глава региона.

Также в рамках совещания по обеспечению правопорядка обсудили вопрос о профилактике коррупционных нарушений при реализации национальных проектов.

СПРАВКА

Порядок, условия и размеры компенсаций при сдаче незаконно хранящегося оружия в регионе регулируется постановлением Правительства Пермского края № 492 от 16.07.2019 г. Согласно документу, гражданин, желающий добровольно расстаться с оружием или боеприпасами, должен сдать их в дежурную часть территориального органа внутренних дел. Затем специалисты МВД определят тип, вид, оружия, дадут оценку состояния сданных предметов и составят акт их проверки, на основании которого в последствии оформляется выплата.

Министерство территориальной безопасности Пермского края принимает заявления на выплату вознаграждения по телефону: +7 (342) 217-73-12.

Отметим, в случае добровольной сдачи граждане освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов.