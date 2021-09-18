В Пермском крае идет второй день выборов

В Пермском крае продолжается трёхдневное голосование на выборах 2021 года. Жители выбирают депутатов в Государственную думу, в Законодательное Собрание Пермского края и в муниципальные парламенты.

Усманов Антон Рашидович, Учитель истории и обществознания МАОУ «Гимназия №31» г.Перми, член регионального отделения Поискового движения России по Пермскому краю:

- В настоящий момент на избирательных участках все антиковидные меры соблюдаются: это и масочный режим, и отсутствие очередей. Сотрудники избирательной комиссии стоят и дежурят. Важно проголосовать потому что выборы – это показатель развития гражданского общества. Это показатель того, что людям не безразличен завтрашний день. Потому что как только кому-то что-то не нравится, начинают сидеть на диване, писать в интернете. Если что-то не нравится, пожалуйста, приходите, голосуйте. Полно кандидатов, можно ознакомиться с их предвыборной программой. Выборы считаю абсолютно легитимны. Лично я не замечал, чтобы кого-то ущемляли в правах. Хочется, чтобы в нашем крае была высокая активность. Желаю победы достойным кандидатам на выборах.

Анатолий Владимирович Касатов, главный врач ГБУЗ ПК "Пермская краевая клиническая больница":

- Я полагаю, что все достаточно просто. Потому что следующие 5 лет страна должна как-то жить и развиваться. Голосование - это достаточно понятная всем процедура. И чтобы потом не говорить, что «решили без меня», наверное, каждый гражданин нашей страны должен сделать свой выбор в рамках процедуры голосования.

Санитарные правила за эти 2 года, наверное, изучили все жители нашей страны. На данном конкретном избирательном участке они соблюдаются, как и на всех остальных, то есть минимизированы контакты, имеются средства индивидуальной защиты. Поэтому риски контакта с инфекцией сведены практически к нулю.

Я полагаю, что на уровень заболеваемости проведение выборов негативно не повлияет. У нас есть опыт предыдущим избирательных компаний, когда применялись те же самые меры защиты и членов избиркомов, и граждан нашей страны, и они не привели к каким-то нежелательным последствиям. Я более чем уверен, что и сейчас все будет нормально.

Галина Клыкова, заведующий историческим отделом Осинского краеведческого музея, почетный житель Осинского района:

- Сегодня я пришла на избирательный участок. За что я проголосовала? Я проголосовала за достойные пенсии и зарплаты, за развитие культуры и образования, за то, чтобы развивались и такие маленькие города, как наша Оса. Мы видим, что за последние года два очень многое изменилось. Думаю, что и дальше наш город будет становиться лучше и краше.