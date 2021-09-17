В Прикамье открылись 1796 избирательных участков

С 17 по 19 сентября 2021 года в Пермском крае проходят выборы депутатов Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания Пермского края, городской Думы Перми, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.

Сегодня, 17 сентября, в 8 утра в Пермском крае открылись 1796 избирательных участков. На избирательных участках активно голосуют жители Пермского края.

Красильников Дмитрий Георгиевич, Председатель Общественной палаты Пермского края, ректор Пермского государственного национального исследовательского университета, доктор политических наук, профессор:

- Сделал выбор в первый день голосования. Считаю важным принять участие в формировании Государственной Думы, регионального парламента, представительного органа местного самоуправления. Кандидаты, которым мы доверим государственную власть, полномочия осуществлять местное самоуправление будут определять правила жизни страны, региона, города на протяжении 5 лет.

Хорошо, что появилась возможность голосовать не только в воскресенье - избиратели могут выбрать для этого удобное время и день.

Кроме того, созданы все условия для сохранения тайны голосования, санитарная безопасность голосующих, членов комиссии, наблюдателей обеспечена должным образом. УИК оснащён камерами видеонаблюдения, места для наблюдателей устроены так, чтобы все процессы были доступны для обозрения. На участке присутствуют 5 наблюдателей, от кандидатов и партий.

Особенно отмечу использование КОИБ, один из таких как раз установлен на моем участке. Этот комплекс существенно упрощает работу избирательной комиссии, ведь подсчетом бюллетеней занимается техническое средство. ⠀

Впереди 3 дня голосования и Общественному штабу, региональному центру наблюдения предстоит серьезная работа. Мобильные группы укомплектованы специалистами для оперативного реагирования на обращения граждан и наблюдателей. Напомню, Общественной палатой Пермского края организована работа многоканальной "горячей линии" для обращения всех участников избирательного процесса: +7-342-215-52-04. В случае возникновения любых ситуаций обращайтесь за профессиональной консультацией на нашу "горячую линию".

Алексей Козицын, депутат Думы Осинского городского округа по округу 9, генеральный директор ООО "Урал-Транском":

- Я проголосовал и призываю вас также сделать свой выбор. Нельзя оставаться в стороне, мы выбираем людей, которые будут формировать курс развития страны, края, Перми. Я хочу, чтобы в крае развивалась экономика, строились новые школы и больницы, благоустраивались города и села, мы гордились нашими старшими поколениями и окружали их поддержкой и заботой, а наша молодежь имела возможность расти, развиваться и принести пользу родному краю. Такая команда в Пермском крае есть, в пользу нее я сделал выбор.