В Пермском крае начались трехдневные выборы

Избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 8 вечера.

Сегодня в 8 утра в Пермском крае открылись 1796 избирательных участков. Голосование пройдет в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Все участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Жителям предстоит проголосовать за депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, Законодательного Собрания Пермского края и Пермской городской Думы.

В Заксобрание и Пермскую гордуму баллотируются кандидаты от 10 политических партий. Для участия в выборах в Госдуму в Прикамье допущено 14 партий.

«Важно голосовать, потому что от результатов голосования зависит ближайшее будущее страны, путь развития. Что еще может быть важнее. Результат голосования – это благополучие народа, экономический рост и т.д», - заявил член Общественной палаты Пермского края Александр Гликсон.

Избирательный процесс будет проходить при соблюдении всех санитарных норм.

«Особое внимание надо уделять безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, поэтому на входе людям обязательно замеряют температуру, выдают одноразовую ручку, перчатки, маску и, значит, члены избирательной комиссии также должны иметь средства индивидуальной защиты. Мы должны сделать все, чтобы выборы прошли максимально комфортно, безопасно для избирателей», - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.