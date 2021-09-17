Техосмотр станет не обязательным для прикамских автомобилистов

В Госдуму внесли поправки об отмене обязательного техосмотра. Если их примут, автолюбителям не придется постоянно проходить регулярный техосмотр. Но эта поправка не коснется коммерческого транспорта.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Правительство поддерживает законопроект об отмене обязательного техосмотра. По его словам, это освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от часто излишней, а главное – порой неэффективной процедуры, подчеркнул премьер-министр. Ранее эту инициативу одобрила правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.

«При участии Министерства внутренних дел, Минтранса, Минэкономразвития, а также представителей экспертного сообщества была проведена большая аналитическая работа. В частности, было установлено, что ДТП с участием легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляют в среднем около 1% в год. То есть техническое обследование слабо коррелирует с обеспечением безопасности на дорогах», — отметил Марат Хуснуллин..

Техосмотр планируют сохранить при постановке автомобиля на учет, смене владельца (если машине более четырех лет), изменении конструкции или замене основных агрегатов. Также техосмотр можно будет пройти по собственному желанию.

Действующие правила проведения осмотра были приняты в 1994 году, и процедура превратилась в формальность. Сейчас в год проводится до 30 млн техосмотров, а если закон примут, то число сократиться до 6-8 млн в год. Это значит, что сократятся очереди и снизится загрузка на станции техобслуживания. Напомним, ранее указ об отмене обязательного ТО для получения полиса ОСАГО подписал президент РФ.