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ОСИНСКОЕ ПРИКАМЬЕ
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РАСПРОДАЖА в Осе
16 сентября 2021
Благодаря нацпроекту в медучреждения 9 территорий Прикамья закупят современное оборудование
14 сентября 2021
В Осе пройдет благотворительная вещевая ярмарка
08 сентября 2021
Спектакли и вещевая ярмарка
08 сентября 2021
Сельскохозяйственная ярмарка
08 сентября 2021
Парламентский урок – старт в науку
08 сентября 2021
Перспективная молодёжь
08 сентября 2021
Все – на ярмарку!
08 сентября 2021
В субботу выйдет в эфир запись финала фестиваля «Голосящий КиВиН-2021» с участием «Сборной Пермского края»
03 сентября 2021
Правительство России закупит 30 автомобилей скорой медицинской помощи для медорганизаций Прикамья
03 сентября 2021
РАСПРОДАЖА в Осе
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16 сентября 2021
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Пермский край,
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Новoсти
Герoи
Афишa
Справoчная
Тoчка зрения
Прoекты
Обратная связь
Объявление в газету
ИСТОРИИ
ПОДПИСКА