Благодаря нацпроекту в медучреждения 9 территорий Прикамья закупят современное оборудование

Краевые власти объявили аукционы на поставку современного медицинского оборудования для лечебных учреждений края.

Общая цена контрактов составила порядка 113,9 млн руб. Финансирование предусмотрено в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края», а также по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Всего в рамках закупки планируется приобрести 113 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования.

Новое медоборудование будет установлено в крупных лечебных учреждениях Пермского края – в городских больницах и поликлиниках Кунгура, Соликамска, Березников, Краснокамска, Перми, Горнозаводска, Осы, Чусовского и Чайковского городских округов.

В Пермском крае закупке для медицинских учреждений современной техники уделяется особое внимание, так как это позволяет повышать качество медицинской помощи населению вне зависимости от места проживания. «Мы оснащаем не только медучреждения краевой столицы, но и районные больницы и сельские территории: для нас очень важно, чтобы стандарты оказания медицинской помощи выполнялись одинаково для всех жителей края», – подчеркивает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

В числе закупаемого оборудования – 4 ультразвуковых аппарата для городской поликлиники № 7 города Перми.

«Благодаря нацпроекту наша поликлиника сможет получить 4 новых аппарата УЗИ, которые мы сможем использовать не только в поликлиниках, но и в женских консультациях. Оборудование будет применяться для осмотра беременных женщин и проведения внутриутробных диагностик. А в поликлиниках мы сможем быстрее и качественнее проводить ежегодную диспансеризацию населения. Ускорение в проведении данных диагностик поможет не только сократить время ожидания приема для наших пациентов, но и облегчит работу сотрудников поликлиники, что не может не радовать», – прокомментировала закупку главный врач городской поликлиники № 7 Юлия Шеина.

Кроме того, будет приобретено еще 4 единицы новейшего ультразвукового оборудования и 105 единиц оборудования для реабилитации пациентов, перенесших инсульты и черепно-мозговые травмы, а также заболевания центральной нервной системы. С помощью закупаемого оборудования можно стабилизировать тело в пространстве и улучшить координацию движений. Тренажеры эффективно восстанавливают утраченные двигательные функции у пациентов.

Итоги аукционов на поставку оборудования будут подведены в конце сентября 2021 года.