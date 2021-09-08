В Осе пройдет благотворительная вещевая ярмарка

Что такое благотворительная вещевая ярмарка?

Это возможность приобрести новые или б/у вещи для каждого, кто в этом нуждается, без ограничений по возрасту и полу. Мы собрали самое лучшее и готовы передать Вам абсолютно бесплатно или за не большое пожертвование до 100 рублей.

– Какой ассортимент?

– У нас вы найдете все, абсолютно все: верхнюю одежду на любой возраст и пол, обувь, аксессуары, шапки, шарфы и т.д.

– Где и когда?

– 16 октября 2021 года, в Осинском центре культуры и досуга (г. Оса, ул. Максима Горького, д. 71), с 12:00 до 19:00.

– Могу ли я принести и пожертвовать вещи и товары первой необходимости?

– Да, конечно! Мы будем рады принять вещи и товары первой необходимости в хорошем состоянии, при этом они должны быть обязательно чистыми и аккуратно сложены.

– На что идут средства от вещевых ярмарок?

– Все собранные средства идут на приобретение продуктов и средств гигиены для льготных категорий граждан, не способных себя обеспечивать самостоятельно, а также граждан Пермского края, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

– Могу ли я получить вещи БЕСПЛАТНО?

– Да, если вы находитесь в трудной жизненной ситуации или относитесь к льготными категориям граждан, мы выдадим вам вещи абсолютно БЕСПЛАТНО!

– Если у меня остались вопросы?

– Мы готовы ответить на все ваши вопросы по телефону: 8-800-444-24-29 (звонок бесплатный), +7 (342) 255-40-79, электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

– Могу ли я приехать и получить вещи в Перми?

– Да, в центре Перми открыт для всех желающих наш благотворительный магазин «МИР». Магазин находится по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 30Б.

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Население Осы составляет более 21 тысячи человек, если 3 процента примут участие в благотворительной вещевой ярмарке и приобретут хотя бы одну вещь за 50 рублей, то мы сможем приобрести и обеспечить более 90 жителей края продуктами и хозяйственными наборами. Примите участие в ярмарке и станьте потенциальным благотворителем, приглашайте своих родных, друзей и близких, делитесь в социальных сетях и отмечайте нас!

Наши партнеры: администрация Осинского городского округа, МБУ «Осинский центр культуры и досуга», телеканал «Рубин ТВ», редакция газеты «Осинское Прикамье»