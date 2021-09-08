Парламентский урок – старт в науку

Уже 16-й год Законодательное Собрание Прикамья реализует большой просветительский проект, в рамках которого в школах края ежегодно проходят традиционные парламентские уроки. В этом году ребята из Бардымского, Еловского, Осинского и Чайковского округов погрузились в современные технологии. Научный митап «Старт в науку», который прошел в онлайн-формате в рамках проекта «Парламентский урок», стал настоящей дискуссионной площадкой.

Вместе со спикером краевого парламента Валерием Сухих, учёными и специалистами детского технопарка «Кванториум Фотоника» в нём приняли участие более 200 старшеклассников и педагогов. Ребята представили свои научные проекты, главная задача которых – создание комфортных условий для учёбы и жизни в их родных городах и сёлах. Уровень проектов – без «скидок на молодость».

Поддержка инициатив – главная задача

Как отметил председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих, ребята проявили огромный интерес к своим проектам. «Радует, что уже в юном возрасте ученики поднимают актуальные для территорий вопросы. Важно, что все они касаются самих ребят, поэтому участники готовы не просто говорить о проблемах, но и предлагать их решение. Думаю, что в рамках «Парламентского урока» мы продолжим работать над социальным проектированием, чтобы школьники могли обсудить свои идеи и в дальнейшем разрабатывать проекты по созданию комфортных условий для жизни в городах и сёлах Пермского края. Прислушиваться к юным пермякам и оказывать поддержку инициатив – важная задача властей», – поделился впечатлениями Валерий Александрович.

Химия дополненной реальности

Ученики Бардымской школы № 2 Аиша Алапанова, Денис Назмутдинов и Альмир Мансуров создали мобильное приложение «Визуализация химических формул», помогающее освоить школьную программу. В свое время столкнувшись с трудностями изучения предмета, ребята хотят помочь другим школьникам осваивать химию проще и интереснее.

Отметим, что в активе коллектива этой школы уже несколько тематических проектов. «Парламентский урок – это множество тем и направлений, развивающих интерес к истории, науке, культуре края. Благодаря чему формируется активная гражданская позиция, поддерживается любовь к малой родине. Участие в таких встречах важно и для школьников, и для взрослых, – говорит учитель истории и обществознания Раушания Кучукбаева.

Батискаф из Елово на службе у планеты

Идея ребят из Еловской средней школы – поистине мирового масштаба: они попробовали спроектировать батискаф для сбора мусора под водой. Школьникам удалось разработать внешний вид устройства и найти оптимальное расположение необходимых технических элементов. Затем ребята создали 3D-модель батискафа-сборщика мусора и даже напечатали его на 3D-принтере.

«Я восхищён полётом мысли еловских школьников! Важно, что научные устремления ребят направлены в будущее, что они готовы выйти за пределы ограничений и не боятся трудностей. Уверен, что при детальной проработке эта идея может быть взята на вооружение», – сказал глава Еловского округа Антон Чечкин. «Еловская территория превращается в настоящий экологический кластер!» – отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих в обсуждении проекта.

Родное село – на карте мира

Суть проекта ребят из Фокинской школы Чайковского округа – совершенствование онлайн-карты приложения 2ГИС. Наталья Трошкова, Анастасия Беляева, Елена Ломаева, Александр Жернаков и Пётр Оберемко собрали информацию о местоположении важных объектов, сфотографировали их и отправили в систему – модераторам сервиса для переноса на карту. Работа была проведена большая, зато теперь жителям и гостям села гораздо легче ориентироваться на местности. «Спасибо за возможность для сельских школ представлять свои проекты и показывать, что они идут в ногу со временем. Фокинская школа – одна из самых передовых. Приятно, что ребята так любят своё село и болеют за него», – сказала замначальника управления образования администрации Чайковского городского округа Наталья Герасина.

Идея – школьников, реализация – по нацпроекту

Ученики осинской школы № 3 подхватили эстафету у своих коллег – учеников школы № 2 – и продолжили работу над проектом благоустройства Ярмарочной площади. Авторами разработки стали 9-классницы Екатерина Высокова и Дарья Нуреева. Любовь к родным местам, забота о городе и желание создать для осинцев комфортное место отдыха – вот основные «двигатели» этой задумки. «В процессе работы мы научились создавать трёхмерную компьютерную графику в программе «Блендер», – рассказывают девушки. – Вскоре идея модернизации Ярмарочной площади должна воплотиться в жизнь, так как её путем голосования поддержало наибольшее количество жителей. Будем с нетерпением ждать преображения!» Глава Осинского округа Алексей Григорьев подтвердил: её благоустройство начнётся уже в следующем году и будет финансироваться за счёт средств нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Мы с учениками принимаем участие в парламентском уроке с самого начала – с 2006 года, и это всегда образовательное событие! – говорит учитель обществознания осинской школы № 3 Ольга Самоловских. – Мы совершаем интерактивное путешествие по Пермскому краю, пишем проекты законодательных инициатив, принимаем в гостях депутатов. Колоссальную методическую поддержку оказывает нам партнёр проекта «Парламентский урок» – педагогический факультет РИНО ПГНИУ и его декан Наталья Петровна Горбацевич».

Любимый урок

«Из года в год мы не придумываем темы для парламентских уроков – мы просто отвечаем на то, что сейчас актуально для наших школьников. А для них важна будущая профессиональная траектория, участие в общественной жизни, реализация гражданской позиции. И всё это становится темами встреч. Ребятам интересно изучать свой край, разрабатывать проекты, а для педагогов это отличная площадка для профессионального мастерства, роста и самореализации», – отмечает декан Педагогического факультета РИНО ПГНИУ Наталья Горбацевич.

Учёные – детям

После презентации научных проектов ребята смогли пообщаться с уже состоявшимися учёными. Декан физического факультета Пермского классического университета Константин Гаврилов и начальник управления инноваций Политехнического университета Ренат Зиннатуллин рассказали участникам мероприятия об обучении в пермских вузах, о возможностях научной деятельности в крае и ответили на вопросы школьников. А затем ребят ждал практический мастер-класс от специалистов технопарка «Кванториум Фотоника»: с помощью специальных линз и картона старшеклассники самостоятельно смастерили очки виртуальной реальности, которые в дальнейшем они смогут использовать в учебной деятельности и в работе над новыми научными проектами.

Мнения

Анастасия Хлебникова, ОСОШ № 1, 10 класс:

– На парламентском уроке я узнала много нового и полезного для себя. Например, о том, какие профессии будут востребованы в ближайшем будущем. С удовольствием слушала выступления школьников образовательных учреждений с презентацией проектов и активно отвечала на вопросы. Считаю, что надо проводить чаще такие формы общения власти с молодёжью, чтобы дети понимали, что их труд может быть замечен, идеи оценены по достоинству и воплощены в жизнь.

Виктория Корекова, ОСОШ № 1, 10 класс:

– Не так давно в формате трансляции прошел парламентский урок «Старт в науку». Для меня это был первый опыт подобных онлайн-встреч. Проекты, представленные участниками-победителями мобильного технопарка «Кванториум Фотоника», взрослые обещали реализовать. И мы на это надеемся, так как темы проектов актуальны для развития указанных округов. Важно, что все желающие могли задать интересующие их вопросы представителям вузов и председателю Законодательного Собрания Пермского края Валерию Александровичу Сухих. Подобные формы общения власти со школьниками важны, потому что подрастающее поколение тоже желает проявлять себя в жизни города. В процессе диалога подростки доносят свои идеи до людей, которые помогут их реализовать.

Мария Бородина, СОШ № 2, 11 «а» класс:

– Я впервые участвовала в мероприятии, которое дает толчок к развитию городов и сёл. Хорошо, что дети сами принимают активное участие, придумывают проекты по улучшению облика своей малой родины. Диалог молодежи с властью способствует большему доверию к ней, желанию действовать, инициировать, улучшать.

Наталья Завьялова, СОШ № 2, 11 «а» класс:

– Второй раз благодаря участию в парламентском уроке получила опыт общения с представителями власти. Считаю, что совместные проекты в области науки и технологий совершенствуют нашу жизнь. Очень запомнилась практическая работа по сбору 3D-очков. Это круто, современно, необычно.

Ирина Денисова, учитель обществознания СОШ № 2, замдиректора по УВР:

– Команда старшеклассников нашей школы по традиции приняла участие в краевом парламентском уроке «Старт в науку», на этот раз приуроченного к Году науки и технологий. Организаторы вновь удивили: онлайн-формат урока, презентация проектов учащихся мобильного технопарка «Кванториум Фотоника», отзывы о каждом проекте главы муниципального образования, практическая работа по сбору 3D очков, информация о приоритетах в области науки и образования, возможность задать вопросы представителям ведущих университетов края. Такой формат общения власти и молодежи считаю актуальным, живым, интересным и неординарным.

Дмитрий Трубинов, СОШ № 4, 11 класс:

– Подобные встречи полезны для развития коммуникации между школами и самими учениками. Особо запомнился проект осинских ребят из третьей школы. Будет шикарно, если при поддержке власти детскую задумку доведут до ума.

Анна Климова, СОШ № 4, 11 класс:

– По моему мнению, парламентский урок – один из лучших проектов в Пермском крае. Благодаря этому мероприятию появляется большое желание заниматься естественными науками, узнавать о новых технологиях, которые не просто родились в человеческой фантазии, а достигли реальности. Проекты ребят заставляют задуматься об окружающей среде, подталкивают на новые идеи об изменении нашего города в лучшую сторону. По причине большого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией онлайн присутствие участников стало безопасным, а в стенах родной школы – еще и комфортным.

Валерий Устинов, учитель истории СОШ № 4:

– Наша школа является постоянным участником парламентских уроков, проводимых Законодательным Собранием Пермского края по инициативе Валерия Александровича Сухих. Для ребят это всегда возможность поделиться своими мыслями и идеями, а также пообщаться с другими учащимися не только школ Осы, но и соседних территорий. Второй год подряд урок проходит в режиме онлайн – в этом есть свои плюсы и минусы, но всё же хотелось вернуться к живому общению с куратором проекта.