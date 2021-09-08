Перспективная молодёжь

Говорят, молодость не знает преград. В Осинском городском округе много хороших ребят, которыми гордится муниципалитет. Несмотря на непростое время пандемии коронавируса и как следствие – новые условия образовательного процесса, прошедший 2020-2021 учебный год был урожайным на медалистов.

22 выпускника 11 классов получили медали «За особые успехи в учении». К слову, в прошлом году таких ребят было 20. Напомню, что по закону золотая медаль выдается выпускнику только в случае, если он получил красный аттестат, то есть документ с пятерками по всем предметам за 10 и 11 класс, и при этом аттестовался на ЕГЭ на «отлично» (не менее чем на 70 баллов за каждый обязательный предмет).

Обладателей «золотых» наград взрастили две школы – вторая и четвёртая – по 10 и 12 человек соответственно.

В список отличников учёбы СОШ № 2 вошли Александра Богомягкова, Влада Бусовикова, Дарья Дьяконова, Анастасия Ермолина, Юрий Жаринов, Аркадий Жуланов, Алина Кудрина, Луиза Миняшева, Екатерина Панкратьева и Диана Сабирова. Также аттестат с отличием упорным трудом заслужили выпускники СОШ № 4: Алина Ахмарова, Анастасия Головкова, Жанна Дмитриева, Ксения Драчёва, Ольга Еловикова, Алина Закирова, Дарья Лихачёва, Елизавета Лобова, Глеб Мазунин, Полина Новгородцева, Полина Половинкина и Дарья Чикулаева.

Прикамские выпускники хорошо справились с Единым государственным экзаменом: по многим предметам средний балл выше, чем в целом по России. Как говорят в региональном Минобразования, на максимальный балл экзамены сдали 110 выпускников. Двое школьников набрали 100 баллов сразу по двум предметам. В число стобалльников вошли ребята из Перми, Пермского района, Березников, Соликамского, Краснокамского, Кудымкарского, Чернушинского, Юсьвинского, Суксунского, Добрянского, Чусовского, Осинского, Октябрьского, Нытвенского, Горнозаводского, Чайковского, Лысьвенского и Очерского округов. Выросло число высокобалльных работ (от 81 до 100 баллов) – оно составило более 7,5 тысячи.

Высокий уровень знаний продемонстрировала и осинская молодёжь. Максимальные баллы в ЕГЭ набрали по предметам: русский язык – 100 баллов – Анастасия Сесюнина (СОШ № 2), математика (профиль) – 81 балл и физика – 84 балла – Ксения Драчёва (СОШ № 4), химия – 86 баллов и биология – 86 баллов – Ольга Еловикова (СОШ № 4), история – 98 баллов и обществознание – 95 баллов – Анастасия Головкова (СОШ № 4), английский язык – 82 балла – Виктория Кузнецова (СОШ № 4), информатика – 95 баллов – Александр Бочкарёв (СОШ № 2), география –87 баллов – Карина Сесюнина (СОШ № 3), литература – 70 баллов – Юлия Мальцева (СОШ № 2).

Наилучшие результаты ЕГЭ в Осинском округе показали три девушки. Самое высокое количество баллов – 287 – у Анастасии Головковой, выпускницы СОШ № 4 (для сравнения: в прошлом году самое большое количество баллов было 273). Одинаково хороший показатель – 262 балла – у Ольги Еловиковой (школа № 4) и Луизы Миняшевой (школа № 2).

Все эти девушки и юноши – активные, позитивные, целеустремленные, деловитые, интеллектуально развитые, с высоким уровнем потенциала, талантливые ребята. Их достижение – это оценка трудолюбия, упорства, систематических занятий по всем учебным дисциплинам, победа ученика над самим собой, над своим характером. И, конечно же, это оценка работы всех педагогических коллективов образовательных учреждений, а также родителей детей.

Все выпускники осинских школ настроены на волну успеха и в дальнейшем. Они готовы применить свои способности в различных областях: медицине, экономике, юриспруденции и так далее. На сегодняшний день большинство ребят стало студентами пермских высших учебных заведений. Есть дети, которые поступили в Москву, Казань, Саратов и другие города страны. Каждый из них – это будущее Осинского округа, Пермского края, от которых зависит судьба России.

На первый курс Пермского медуниверситета зачислены более 200 студентов-целевиков.

В этом году число будущих врачей, с которыми заключены договоры о работе в медучреждениях региона, увеличено на 25% к уровню 2020 года.

По предварительным данным, в 2021-2022 учебном году на 1-й курс Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера зачислено 209 студентов, заключивших договоры о целевом обучении. Каждый из них будет получать дополнительную денежную выплату в размере 17,6 тыс. руб. в год. По окончании обучения выпускники будут обязаны трудоустроиться в государственные медицинские учреждения, указанные в целевом договоре, и отработать там три года. Кроме того, они смогут продолжить целевое обучение в ординатуре, а после её окончания отработать не менее трех лет в учреждении, указанном в договоре.

Как рассказал начальник отдела кадров Минздрава Пермского края Денис Ощепков, в нынешнем году удалось на 25% увеличить число студентов, заключивших такие договоры. По данным ведомства, в прошлом году по целевому набору в ПГМУ были зачислены 168 выпускников школ.

Отметим, приоритетная задача регионального Министерства здравоохранения – комплектование квалифицированными специалистами государственных учреждений здравоохранения, расположенных в муниципалитетах Прикамья, а не только в Перми. В текущем году из числа поступивших на целевое обучение больше половины являются целевиками учреждений, расположенных в территориях Пермского края. Так, например, с больницами Коми-Пермяцкого округа договор заключили 10 человек, 5 – с Бардымской ЦРБ, 7 – с Верещагинской ЦРБ, 6 – с Лысьвенской городской больницей, 11 – с Краевой больницей им. Е.А. Вагнера (г. Березники), с медучреждениями Соликамска – 7, Чайковского – 8.

С Осинской центральной районной больницей заключить договор о целевом обучении пожелали 11 ребят, но в процессе отбора прошли по количеству набранных баллов в вуз лишь шесть.

Одна из счастливчиков – выпускница четвёртой школы Ольга Еловикова, решившая посвятить свою жизнь медицине. Всегда прилежна в учебе, как 9-й, так и 11-й класс она окончила с красным аттестатом. По окончании 11 класса, успешно сдав ЕГЭ, получила медаль. Самыми значимыми достижениями в личной ученической копилке считает I и II места в Международном конкурсе научно-исследовательских работ «Scientifik conception» по направлению «Психология», I и II места во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Юность. Наука. Культура», проводимые Малой Академией наук «Интеллект будущего» (г. Обнинск), а также наличие знака «Гордость Пермского края». В составе школьного парламента девушка активно участвовала в жизни класса и школы. «Ольга Еловикова – человек с оригинальным мышлением, умеет во всем доходить до самой сути, всегда готова взять на себя ответственность за подготовку любого важного дела, умеет творчески подойти к решению нестандартных ситуаций, увидеть и понять переживания другого человека. Она всегда стремится к самосовершенствованию», – охарактеризовала Ольгу классный руководитель Нина Высокова.

В настоящее время Ольга вошла в число целевиков, заключив договор с Минздравом ПК и Осинской ЦРБ, начавших обучение в ПГМУ. Кроме Ольги, в этот список вошли Дарья Лихачёва, Юлия Ожгихина, Ксения Бородулина, Алёна Бережных и Алина Закирова. Девушки выбрали специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия».

Руководство больницы подчеркнуло, что молодёжь идёт получать профессию обдуманно и целенаправленно, что очень радует. Администрация ОЦРБ возлагает надежды на то, что каждая из теперь уже сегодняшних студенток вернётся на малую родину и будет работать на благо осинцев. Как пояснили в поликлинике, количество целевых контрактов было заключено с учётом необходимых штатных единиц по истечении шести лет обучения этих ребят. Также в этом году четыре осинца-выпускника ПГМУ продолжили учёбу, поступив в ординатуру по узким специальностям «Рентгенология», «Неврология», «Травматология и ортопедия», «Лечебная физкультура и спортивная медицина». Одна девушка, имея два года стажа работы участковым терапевтом, поступила в ординатуру по целевому обучению по специальности «Эндокринология».

Кроме того, как сообщает Министерство здравоохранения Пермского края, с этого года заключить договор целевого обучения по специальностям «Фельдшер» и «Медицинская сестра» смогли выпускники 9-11 классов школ, поступившие в колледжи, а также студенты, уже проходящие обучение в данных учебных заведениях Пермского края. Так, получить специальность медицинской сестры отправились две осинских девушки, еще две девушки и два юноши в будущем станут фельдшерами.

Проведение таких целевых наборов ранее инициировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин для преодоления кадрового дефицита медицинских работников среднего звена в лечебных организациях региона. «Ребята выбирают очень благородную и важную для людей профессию. Мы заинтересованы в том, чтобы они приходили в наши медорганизации работать и становились хорошими специалистами. Поэтому считаем важным поддерживать их и продолжать создавать условия для профессионального роста», – сказал губернатор.

Напомним, программа целевого обучения студентов в ПГМУ реализуется в Прикамье в соответствии с федеральным проектом «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Региональная программа привлечения медицинских кадров получает свое развитие благодаря инициативам и поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В настоящее время целевое обучение в ПГМУ уже проходят 1058 студентов и 272 ординатора, которые пополнят ряды врачей государственных медицинских учреждений.