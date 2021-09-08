Все – на ярмарку!

1 сентября в рамках выездного заседания Правительства в Березниках был рассмотрен вопрос организации сельскохозяйственных ярмарок на территории Пермского края.

По словам губернатора, такие мероприятия – очень важный и эффективный механизм поддержки местных производителей. «Ярмарки позволяют помочь фермерам со сбытом товаров, а жителям – приобрести свежую, натуральную продукцию по адекватным ценам. Важно, что такие события проводятся не только в краевой столице, но и в территориях Прикамья, как на постоянно действующих рынках, так и в рамках специальных событий. При этом муниципалитетам нужно уделить больше внимания информированию, как самих фермеров, так и жителей региона о возможности поучаствовать в ярмарках», – отметил Дмитрий Махонин.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Павел Носков, в текущем году в регионе запланировано более 1,6 тысяч ярмарочных дней. Из них 583 пройдут на площадках столицы Прикамья, что на 304 дня больше, чем в прошлом году.

В Перми сезонные осенние ярмарки пройдут на 12 торговых площадках, традиционных и привычных для жителей. А в период с августа по октябрь в Пермском крае на 70 торговых площадках практически в каждом муниципальном образовании пройдет 716 ярмарочных дней. Общее количество мест – 4 396. Всего в Пермском крае утверждены 82 торговые площадки, на которых могут быть организованы ярмарки.

«Ярмарки дают возможность небольшим фермерским хозяйствам реализовать производимую продукцию. У многих жителей региона есть желание покупать натуральные, качественные продукты, такие как молоко, масло или мясо, картофель и овощи, а фермеры, в свою очередь, порой испытывают затруднения в поиске клиентов. Проведение таких ярмарок выгодно и для фермеров, и для жителей, так как многие фермеры в сезон предлагают товар на ярмарках по оптовой цене», – отметил Павел Носков.

Представить на ярмарках свою продукцию абсолютно бесплатно может любой фермер Пермского края. Для этого достаточно подать заявку через сайт Пермского городского бизнес-инкубатора. Там же размещена подробная информация для фермеров. Для участия на ярмарке в муниципалитете нужно подать заявку через сайт местной администрации.

Многие из производителей участвуют в событиях регулярно. Среди них – агрофирма «Усадьба». Как рассказала ее директор Галина Толстова, пользу таких ярмарок трудно переоценить. «Для многих фермеров – это и первый выход на рынок, контакт продавца с покупателем и помощь в продвижении своей продукции. Кроме того, ярмарки помогают местным производителям найти постоянных покупателей, а жителям лично познакомиться с продавцами и продегустировать их продукцию», – пояснила она.

По итогам обсуждения Дмитрий Махонин поручил муниципалитетам взять на контроль приведение в порядок площадок постоянно действующих ярмарок и рынков. Кроме того, организаторам событий необходимо проводить оповещение участников и жителей не менее чем за две недели до начала.

В краевом Минсельхозе отмечают, что посетителям и участникам ярмарки необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора. Торговые места должны быть на расстоянии не менее двух метров друг от друга, влажную уборку с дезинфекцией поверхностей и инвентаря нужно проводить каждые 2-4 часа, в наличии должны быть антисептики. Посетителям рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Источник – Министерство сельского хозяйства Пермского края

В Осе сельскохозяйственная ярмарка пройдет 11 сентября в 10.00 на площади Победы.