В субботу выйдет в эфир запись финала фестиваля «Голосящий КиВиН-2021» с участием «Сборной Пермского края»

Жители Прикамья 4 сентября в 17:30 смогут увидеть, как команда КВН «Сборная Пермского края» выступила на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН-2021». Напомним, финал состоялся в городе Светлогорск Калининградской области 16 и 17 июля. Трансляция записи состоится в субботу в эфире Первого канала.





Отметим, за главный приз – Большой КиВиН в Золотом – пермяки сражались с шестнадцатью командами со всей России и стран ближнего зарубежья. Выступления оценивали актриса и телеведущая Алла Михеева, певец и композитор Александр Панайотов, шоумен Сергей Светлаков, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко и драматург, писатель, режиссер и актер Евгений Гришковец.



Отметим, что это дебютный сезон в играх КВН для нашей команды, которая стабильно показывает высокие результаты. Сейчас «Сборная Пермского края» в полном составе готовится к полуфиналу игры, съемки которой запланированы на 15 сентября.



Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что КВН является одним из наиболее популярных в России и самым массовым молодежным движением в Прикамье. «В прошлом году решили, что необходимо возвращать наше КВН-движение на федеральный уровень, у нас много любителей этой игры, есть свои традиции», – сказал глава региона.



Справка



Движение КВН в Прикамье началось в 1997 году с проведения Первого фестиваля команд КВН. Сегодня свои команды есть не только в вузах, колледжах и школах, но и почти в каждом городе Пермского края. В 2020 году Чемпионат КВН Прикамья объединил более 200 команд и 40 тыс. участников и зрителей. В крае существует 6 лиг: Пермская официальная лига Международного союза КВН, Краевая лига, Юниор-лига, Лига работающей молодежи, Студенческая лига, Лига Коми-Пермяцкого округа. Помимо основных соревновательных лиг проводится ряд спецпроектов: Кубок губернатора Пермского края, Открытый кубок КВН города Перми, ежегодный Краевой фестиваль команд КВН. Для молодых команд регулярно проводятся семинары и школы КВН, работает Совет капитанов команд.