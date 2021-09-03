Правительство России закупит 30 автомобилей скорой медицинской помощи для медорганизаций Прикамья

Всего до конца текущего года автопарки региональных учреждений здравоохранения пополнятся на 88 единиц транспортной техники.



В Пермский край поступит одна из крупнейших поставок новых автомобилей медицинской скорой помощи за счет федеральной субсидии. В текущем году соответствующую государственную поддержку получат все субъекты страны. Согласно предварительному распределению, в учреждения здравоохранения Прикамья направят 30 автомобилей. Транспортные средства будут переданы для оказания медпомощи в территории Пермского края.



По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, федеральная поддержка имеет большое значения для региона. «Краевое правительство в числе приоритетов своей работы выделяет доступность и качество оказываемой медицинской помощи населению независимо от места его проживания. Решить эту проблему, в том числе помогает наличие безопасного, современного транспорта. Кроме того, это и комфортные условия работы наших медиков», – отметил Дмитрий Махонин.



Добавим, до конца текущего года за счет средств регионального бюджета будет приобретено еще 37 автомобилей для Пермской станции скорой медицинской помощи. В медорганизацию передадут 6 грузопассажирских фургонов УАЗ, в кабинах которых могут комфортно размещаться по 6 пассажиров. А также 31 машина марки «Газель» скорой медицинской помощи.



Кроме того, за счет сложившейся экономии при реализации краевой программы по модернизации первичного звена (МПЗ), Правительство Прикамья закупит 21 легковой автомобиль. Все транспортные средства предназначены для медперсонала, оказывающего помощь пациентам из отдаленных территорий.



Напомним, в январе медорганизациям Пермского края было передано 58 машин «Нива», в июне – 31 машина LADA, в августе – 36 фургонов УАЗ модификации 390995. Поставка новых транспортных средств повышенной проходимости в территории – лишь часть запущенной в этом году масштабной федеральной программы МПЗ, реализуемой при поддержке краевых властей. Помимо закупки новой автотехники она предусматривает строительство и ремонт ФАПов и сельских врачебных амбулаторий, реконструкцию районных больниц, закупку нового оборудования. На эти цели до 2025 года планируется направить порядка 8 млрд. руб. из федерального и регионального бюджетов.