В Пермском крае проходит сельскохозяйственная микроперепись

Оса. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. Тема встречи в Осинском краеведческом музее «Связь времен. Отражение научно-статистических исследований Великой Северной экспедиции и современных эконом-статистических исследований в жизни осинских земель».

Сложные экономические процессы происходили в сельской местности после распада СССР. Как и во времена Великой Северной экспедиции, для принятия государственных программ поддержки тружеников села стали нужны достоверные сведения с мест. Проблему создания информационной базы могла решить только сельскохозяйственная перепись. В 2016 году прошла Вторая Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Она не имела никаких фискальных целей, перед ней ставились только статистические задачи. Это положение закреплено в федеральном законе о ВСХП, где отмечается, что сведения, полученные в ходе переписи, используются лишь в целях формирования федеральных информационных ресурсов об основных характеристиках и структуре сельского хозяйства и не могут быть использованы в иных целях. Сельскохозяйственная микроперепись в 2021 году организована в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года»: «Провести с 1 по 30 августа 2021 года выборочное федеральное статистическое наблюдение в отношении отдельных объектов сельскохозяйственной переписи на основе выборки не менее 30% объектов Всероссийской сельхозпереписи 2016 года по состоянию на 1 августа 2021 года». Органам государственной власти субъектов страны и органам местного самоуправления рекомендовано в соответствии с их полномочиями оказывать содействие Росстату, а также федеральным органам исполнительной власти в реализации их полномочий по подготовке и проведению микропереписи, в том числе «не осуществлять в 2021 году преобразования административно-территориальных и муниципальных образований, а также переименования географических объектов».

Пермь. 2021. Тематический круглый стол «История проведения сельскохозяйственных переписей в России и организация проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в Пермском крае» ПГАТУ. ПермьСТАТ. РАС.

В переписи участвуют все сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан сельских населенных пунктов и садоводческие некоммерческие товарищества. В отличие от эконом-статистических исследований Великой Северной экспедиции сегодня различен сбор сведений. Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели переписные листы заполняют самостоятельно, которые предоставляют в органы статистики посредством электронной системы сбора – по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной подписи и средств защиты информации через систему Web-сбора или через специализированных операторов связи. Неизменным остается личный контакт исследователя с местным населением. Все сведения вносятся в переписной лист со слов опрашиваемого, никакие подтверждающие документы не требуются.

На большей территории Пермского края сбором сведений сейчас занимаются 639 переписчиков. Все они прошли специальное обучение, включающее порядок заполнения переписных листов и другой переписной документации, в том числе с помощью планшетных компьютеров, правила обеспечения конфиденциальности сведений, этику проведения опроса, итоговое тестирование. У каждого переписчика есть удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

Итоги СХМП-2021 важны не только для разработки мер, направленных на повышение эффективности аграрной отрасли Пермского края, но и для получения экономической и социально-демографической статистики, необходимой для комплексного анализа жизни сельского населения в Пермском крае и для мер улучшения качества жизни сельских территорий. Предварительные итоги СХМП-2021 будут подведены уже в IV квартале этого года, а окончательные – к концу 2022 года. Более подробная информация размещена на сайте Росстата (Статистика/Переписи и обследования/Всероссийские сельскохозяйственные переписи/Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года).