С заботой о здоровье

Забота о здоровье граждан является одним из приоритетных направлений работы государственной власти. И, чтобы медицина была более близкой и доступной, в территориях края еженедельно работают передвижные рентген-комплексы ПКОД (маммограф+флюорограф), а также маммографическая установка.

В августе воспользоваться услугами мобильного диагностического кабинета смогли все желающие осинцы. Лидия Косолапова – одна из жительниц нашего города, которая прошла обследование.

– Идея хорошая, здорово придумали. Оборудование два в одном – очень удобно: таким образом у женщин появилась возможность пройти сразу два осмотра. Не нужно идти в больницу, записываться и сидеть в ожидании приёма, да и во время пандемии коронавируса это стало небезопасным. А тут ждешь на открытом воздухе. Хочу отметить чуткое и доброжелательное отношение медперсонала и выразить благодарность организаторам за заботу о нашем здоровье, – говорит Лидия Михайловна.

Работа мобильных рентген-комплексов Пермского краевого онкодиспансера в территориях позволяет проводить раннюю диагностику онкологических заболеваний жительницам региона вне зависимости от их мест проживания.

За пять дней «кабинет на колёсах» побывал практически во всех уголках Осинского округа: кроме города, он работал в Палю, Горах, Гремяче, Крылово, Паклях, Новозалесново и, что немаловажно, в закамской территории – Богомягково и Верхней Давыдовке.

– Мы ездим в те территории Пермского края, где нет передвижных комплексов. В день обследуются от ста и более женщин. За время работы маммографа в Осинском городском округе своё здоровье проверили 256 женщин, а услугами флюорографа воспользовались 160 человек, – говорит рентгенолаборант Пермского краевого онкологического диспансера Яна Бедова.

Как отмечают в краевом Минздраве, злокачественные новообразования молочных желез считаются одним из самых распространенных онкозаболеваний. В последние годы отмечается не только их рост, но и «омоложение» – они стали поражать женщин даже 25-30 лет. Поэтому наиболее эффективным методом диагностики патологии молочной железы является маммография – рентгеновское исследование, позволяющее обнаружить болезнь на самой ранней стадии.

По данным Пермского краевого онкодиспансера, в прошлом году маммографию на принадлежащих учреждению мобильных рентгенодиагностических лабораториях прошли более 5 тысяч женщин, в основном из сельских территорий Прикамья. В текущем году планируется осмотреть свыше 6 тысяч человек. Приобретение нового диагностического и лечебного оборудования для ПКОД стало возможным благодаря реализации в регионе федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Отметим, что и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее поставил перед Министерством здравоохранения региона задачу – добиться, чтобы уровень медицины в удаленных территориях был не ниже, чем в краевой столице. Особое внимание в регионе уделяется пациентам с онкологическими заболеваниями и подозрениями на них, так с ними по статистике связаны порядка 14% смертей в Прикамье. «Задача краевых властей – усилить работу по ранней диагностике онкозаболеваний, она должна быть доступна каждому», – подчеркивал глава региона. Работа медиков из краевого центра в составе выездных поликлиник или профильных бригад в муниципалитетах позволяет решать эту задачу.

Важно, что обеим сторонам этого процесса – и медикам, и пришедшим на обследование людям – такой вариант осмотра является довольно практичным. Во-первых, весь процесс мобильного приёма занимает не более 12 минут, а жителям сельской местности ещё и не приходится тратить средства для того, чтобы добраться до больницы. Во-вторых, данные обследования заносятся в электронную карту пациента – в базу системы «ПроМед». Поэтому врач любого медицинского учреждения без проблем может их посмотреть и назначить лечение. Пациенту же не придется носить с собой снимки и выписки.

Татьяна ЕЛОВИКОВА

Фото автора