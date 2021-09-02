В России может появиться «карта распределения» по вузам абитуриентов-стобалльников и победителей олимпиад

Вопрос дефицита мест для льготников в ведущих учреждениях страны предложено решать за счет повышения привлекательности региональных университетов и институтов.

Руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева выступила с инициативой создания «карты распределения» выпускников школ, набравших на ЕГЭ 100 баллов. Она пояснила, что в этом году в ряде ведущих университетов страны количество студентов, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, и победителей олимпиад оказалось больше, чем количество бюджетных мест. Кроме того, отток талантливых абитуриентов становится проблемой и для региональных вузов.

По мнению руководителя образовательного центра «Сириус», решить сложившуюся ситуацию поможет повышение привлекательности региональных вузов для выпускников школ. Карта, в свою очередь, даст возможность понять, куда мигрируют талантливые абитуриенты и принять необходимые меры.

«Это реальная проблема, которой нужно заниматься, – как повысить привлекательность вузов, не входящих в верхушку рейтинга. Нужно заниматься продвижением региональных вузов, разрабатывать меры поддержки академической мобильности для абитуриентов из других регионов», – отметила Елена Шмелева.

По словам доктора физико-математических наук, проректора по учебной работе ПГНИУ Сергея Макарова, создание карты может стать источником информации для выработки действий по повышению популярности учебных заведений в регионах. «Было бы интересно посмотреть на распределение стобалльников при получении ими этих оценок, и тех вузов, куда они поступают, чтобы была понятна миграция этих студентов. Так мы поймем, как край и субъект Российской Федерации, сколько стобалльников от нас уезжает, для того чтобы принять решительные и необходимые, соответствующие моменту меры для удержания этих абитуриентов».

Ранее губернатор Дмитрий Махонин отмечал, что одна из ключевых задач краевого Правительства – повышение престижа университетов Пермского края. «Средний балл выпускников Прикамья по ЕГЭ выше среднероссийского, они могут претендовать на учебу в любом вузе страны. Поэтому нам надо привлекать их внимание к нашим учебным заведениям, чтобы ребята оставались здесь. Более того, мы хотим, чтобы будущие студенты и специалисты из других регионов приезжали в Пермь учиться, а потом оставались работать и жить», – подчеркивал Дмитрий Махонин.

Краевые власти уже работают над повышением привлекательности пермских учебных заведений для наших ребят: в прошлом году более чем на 1,5 тыс. выросло число бюджетных мест в колледжах и техникумах, в этом году – на 550 человек больше смогут учиться за счет господдержки в вузах.

Большое внимание уделяется созданию целевых учебных мест в вузах. Это не только позволит гарантировать трудоустройство будущим молодым специалистам, но и повысить размер стипендии на время обучения.

Также Пермский край активно развивает взаимодействие своих вузов с федеральными. Так, в этом году студенты ПГНИУ, поступившие на механико-математический и физический факультеты, будут обучаться по новой сетевой программе, разработанной сотрудниками Московского физико-технического института. Студенты вуза смогут получить образование федерального уровня, при этом оставаясь в регионе.

Напомним, в Пермском крае в этом году единый госэкзамен на максимальное количество баллов сдали 113 выпускников школ.