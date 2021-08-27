Жители Пермского края поддержали решение Президента о новых выплатах

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам в размере 10 тыс. руб.

Глава государства считает, что этим категориям граждан в 2021 году требуется дополнительная поддержка, чтобы победить растущую инфляцию, вызванную пандемией. В свою очередь получатели данной социальной поддержки отмечают, что материальная поддержка во время пандемии – своевременное поручение.

Отметим, что практика адресной помощи гражданам со стороны государства стала регулярной. В 2020 году из-за пандемии врачам и медработникам стали выплачиваться существенные надбавки за риск. Из-за локдаунов неоднократно делались выплаты на детей. В этом году – выплаты для сбора ребят в школу.

Кроме того, в прошлом году приняты изменения в Конституцию РФ. Основной Закон обязывает государство оказывать адресную социальную поддержку. Президент, исходя из текущей ситуации, из жизненных реалий сегодняшнего дня, назначает адресные выплаты конкретным группам граждан.

Глава государства также отметил, что поддержка пенсионеров логична и закономерна, поскольку у данной категории граждан в период пандемии было много незапланированных расходов – на лекарства, средства защиты, другие непредвиденные траты.

«В качестве прямой помощи нужно обеспечить единовременную выплату пенсионерам, тем самым дополнительно поддержать людей, которым сегодня непросто в психологическом, материальном и житейском плане из-за той нагрузки, которая была связана с эпидемией», – отметил глава государства.

Сами получатели социальных выплат говорят, что поддержка от государства сейчас очень необходима. «Пенсионеры – одна из самых незащищенных групп населения. Конечно, соцвыплата в размере 10 тыс. руб. для многих – дополнительная помощь. Кто-то потратит их на свое здоровье, кто-то оплатит коммунальные расходы. В любом случае, материальная помощь – это всегда кстати, особенно в период пандемии. Я очень рада, что Президент решил оказать поддержку старшему поколению в виде выплат», – рассказала Надежда Долгих, председатель Совета ветеранов Пермского района.

При этом Владимир Путин подчеркнул, что разовая выплата должна быть организована максимально оперативно.

«Главное, чтобы люди были избавлены от каких-либо хлопот и справок. Прошу Правительство и депутатов от «Единой России» принять для этого все необходимые технические и нормативные решения. Подчеркну, что на будущий год мы предусмотрели индексация пенсий выше инфляции, как мы и делаем ежегодно», – добавил Президент.

Таким образом, согласно указу, выплата должна быть произведена территориальными органами ПФР в сентябре текущего года, но может быть перечислена и позднее. Подавать заявление для ее получения гражданам не нужно.

По словам пенсионеров, они позитивно оценивают решение Президента по выплатам. «Уверена, что для многих людей 10 тыс. станут хорошей поддержкой в том же приобретении лекарств. Кроме того, сейчас как раз сезон заготовок на зиму и здесь тоже деньги лишними не будут. Для нас это стало неожиданным решением, но очень приятным», – поделилась Любовь Берестовая, пенсионерка, председатель совета ТОС «Цирк».

Источник: //permkrai.er.ru/