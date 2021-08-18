В Прикамье приёмка образовательных учреждений к учебному году завершена на 99%

Ко Дню знаний в школах края планируется завершить ремонт 61 спортзала и 49 спортплощадок.

11 августа на заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили подготовку образовательных учреждений региона к новому учебному году. Перед рассмотрением вопроса глава Прикамья посетил готовящийся к открытию в сентябре новый корпус уникальной пермской политехнической школы № 93 «Фотоника». Объект возводится в краевой столице по ул. Полины Осипенко, 46 в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Сейчас школа проходит все необходимые проверки для ввода в эксплуатацию. Новый четырехэтажный корпус образовательного учреждения рассчитан на 400 учеников. На данный момент в здании идет финальная уборка, в уже чистые кабинеты заносится мебель, производится поставка и расстановка оборудования.

Дмитрий Махонин осмотрел школьный технопарк, в котором разместятся лаборатории по исследовательской и экспериментальной физике, аддитивным технологиям, радиотехнике и мехатронике. Создание особой инновационной среды поможет сформировать у ребят технологические компетенции и замотивировать их на получение инженерно-технических специальностей.

Помимо основных учебных кабинетов и технопарка в новой школе оборудована столярная и слесарная мастерские для мальчиков, а также кабинеты технологии швейного дела и домоводства для девочек. Кроме того, в корпусе построен актовый зал на 220 мест и спортивный зал площадью более 500 кв. метров.

По итогам осмотра губернатор поручил Министерству образования Пермского края совместно с администрацией Перми проработать вопрос ремонта старого корпуса школы на средства инвестора, который уже подтвердил свою готовность помочь.

«Уверен, у школы «Фотоника» есть все шансы стать одной из лучших не только в Пермском крае, но и во всей стране. Надо не упустить эту возможность и сделать для этого всё возможное», – сказал Дмитрий Махонин в ходе заседания краевого Правительства.

Губернатор отметил, что помимо пермской школы № 93 в сентябре краевые власти планируют ввести еще две школы в Чайковском и в Березниках, также завершается процесс лицензирования новых зданий образовательных учреждений в п. Сылве и в с. Кочево. «В регионе ведется строительство и других школ, и детских садов. Обращаю внимание на необходимость соблюдения сроков сдачи объектов. Прошу профильные министерства и глав муниципалитетов, в которых возводятся объекты образования, лично контролировать весь процесс. Нельзя допустить снижения качества или отставания от графиков!» – обозначил глава Прикамья.

По словам министра образования Пермского края Раисы Кассиной, всего в регионе в предстоящем учебном году откроется около 850 образовательных учреждений, в них пойдут свыше 535 тыс. детей. На сегодняшний день принято 761 учреждение, что составляет 99% от плана-графика. Приемка всех учреждений должна завершиться 15 августа.

«Полностью обеспечили готовность учебных заведений 32 муниципалитета, еще 9 идут строго по графику. Однако 3 территории не смогли своевременно подготовить объекты образования. Это Большесосновский, Краснокамский и Горнозаводский округа. Мы работаем с ними в ежедневном режиме», – пояснила глава регионального Минобра.

Напомним, мероприятия по подготовке образовательных учреждений к началу учебного года включают в себя капитальные и косметические ремонты, техническое оснащение, приведение в соответствие требованиям надзорных органов. Всего на обеспечение готовности образовательных учреждений к новому учебному году выделено более 1,7 млрд руб., что на 250 млн руб. больше по сравнению с прошлым годом. Особое внимание уделено антитеррористическим и противопожарным мероприятиям.

Кроме того, обновлена материально-техническая база в детских садах, школах, техникумах и колледжах. В 100 детских садов Пермского края на 28 млн руб. поставлено современное оборудование для развития логического мышления, занятий робототехникой, физкультурой и прочего.

Приобретено более 100 тыс. экземпляров учебников для всех школ Пермского края, в приоритете – издания для 10-11-х классов и 6-х классов коррекционных школ.

В Пермском базовом медицинском колледже и Пермском техникуме промышленных и информационных технологий готовятся к открытию мастерские, где студенты смогут оттачивать свои профессиональные навыки на практике. Помимо этого, для проведения демо-экзаменов открыты новые мастерские в филиале Пермского агропромышленного техникума.

Для студентов СПО построено здание нового общежития на ул. Ивана Франко в Перми. Планируется, что учащиеся смогут заселиться в него уже этой осенью.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина добавила, что в регионе благодаря нацпроекту «Образование» и краевой поддержке расширяется система дополнительного образования. «В прошлом учебном году работа созданных нами центров – «Точек роста», ДНК, IT-куба, Академии первых – вывела систему дополнительного образования на новый уровень. Сейчас у детей появился колоссальный выбор направлений, они занимаются тем, что им нравится, и это соответствует их потребностям и интересам», – рассказала министр.

Напомним, в сентябре в регионе дополнительно откроется 14 центров «Точка роста» и один школьный Кванториум в Чусовом. Также в регионе создаются условия для занятий физической культурой. Благодаря нацпроекту в школах появятся 4 спортзала, еще 57 будет отремонтировано при краевой поддержке. Кроме того, приводятся в порядок 8 межшкольных стадионов и 41 открытая площадка.

В новом учебном году продолжится обеспечение учащихся 1-4-х классов бесплатным горячим питанием. Это более 142 тысяч ребят. Одним из нововведений в организации питания станет внедрение единого типового меню в отдельно взятом муниципалитете. В школах Перми будет происходить замер «индекса несъедаемости» путем взвешивания пищевых отходов после приема пищи в школах Перми.

По итогам обсуждения вопроса Дмитрий Махонин поручил в заключительные дни перед началом учебного года сделать упор на безопасность – еще раз проверить исправность соответствующих систем и оперативно устранить все недочеты. «Особе внимание надо обратить на вакцинацию педагогов от COVID-19. Это касается и частных образовательных учреждений – нужно напомнить коллегам о необходимости сделать всем работникам прививку», – заключил губернатор.

Отметим, до особого распоряжения регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией торжественные линейки в школах по случаю 1 сентября планируется провести только для учащихся первых и выпускных классов. При благоприятной погоде они должны состояться на улице, допуск родителей будет разрешен лишь в средствах индивидуальной защиты. Для других школьников в День знаний пройдут классные часы в отдельных кабинетах без участия родителей.

А как у нас?

Чуть меньше месяца осталось до начала нового учебного года, и мы решили узнать, какова готовность образовательных учреждений нашей территории к началу занятий и приему учащихся у заместителя начальника управления (по образованию) Ираиды Вяткиной.

Она рассказала, что комиссия в составе представителей управления образования и социального развития администрации, а также Россгвардии проверила готовность учреждений к ведению образовательного процесса еще в июле. Во время приемки проверялось выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в случае чрезвычайных ситуаций, санитарных норм и правил, требований к состоянию защищенности организаций от террористических угроз, а также других мероприятий, непосредственно связанных с подготовкой организаций к началу учебного года. Комиссия подытожила: «Все образовательные учреждения Осинского городского округа к началу занятий и приему учащихся готовы!»

Всего на обеспечение готовности образовательных учреждений округа к новому учебному году, по словам Ираиды Александровны, было выделено 20 миллионов 624 тысячи 267 рублей, из них краевые средства – 11млн. 775 тыс. 699 рублей, муниципальные – 8 млн. 848 тыс. 567 рублей. Более 1млн. 500 тыс. рублей направлено на выполнение ремонтных работ с целью открытия «Точки роста».

«Особое внимание приемочной комиссии уделено приведению учреждений в нормативное состояние и мероприятиям противопожарной направленности. Так, в соответствии с планами учреждений, проведены работы по ремонту полов, ограждений, отмосток, кровель, теневых навесов. Произведена замена электроламп и автоматизированных пожарных сигнализаций. Отмечу, что и материально-техническая база учреждений обновляется и пополняется по мере необходимости из фондов образовательных учреждений», – прокомментировала Ираида Александровна.

Напомним также, что в рамках национального проекта «Образование» в сентябре на базе СОШ № 4 откроется Центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». Мебель для комплектования учебных классов для него будет приобретена за счет краевого бюджета.

Подготовила Татьяна ЕЛОВИКОВА