Антон Немкин представил губернатору Цифровую долину Прикамья

Губернатор Пермского края провел рабочее совещание, на котором обсудили инициативу по созданию в регионе Цифровой долины Прикамья. В заседании приняли участие заместитель председателя краевого Правительства по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики Алексей Черников и автор инициативы, член совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Антон Немкин.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что сегодня регион является одним из лидеров в России по темпам цифровизации. «Около 30 пермских компаний являются резидентами Сколково, у нас работают два технопарка. В Прикамье реализуется порядка 60 цифровых проектов в социальной сфере, медицине, здравоохранении, промышленности. Ведется активная работа по устранению цифрового неравенства и подключению к интернету социально значимых объектов и образовательных учреждений. Наша задача – увеличивать влияние и долю в экономике региона IT-сектора. Поэтому мы нацелены на дельнейшее сотрудничество с компаниями этой сферы для реализации наших социальных проектов, чтобы жизнь людей становилась лучше и комфортнее здесь и сейчас», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Антон Немкин представил инициативу создания Цифровой долины Прикамья – негосударственного проектного офиса по развитию IT-решений в регионе. Его реализация будет содействовать внедрению информационных технологий в регионе.

Инициативная группа уже ведет работу в этом направлении. Предварительно было проведено социологическое исследование: опрос более 2,8 тыс. жителей Пермского края показал, что почти 84% из них считают важным внедрение в повседневную жизнь IT-технологий. Причем это не только молодежь – такой позиции придерживаются 75% людей старше 56 лет. Самыми значимыми направлениями цифровизации для граждан являются медицина, ЖКХ, общественный транспорт, сфера торговли и финансовых услуг, городская среда и образование. Кроме того, согласно исследованию, положительный эффект от внедрения современных информационных технологий в своем населенном пункте уже ощущают 42,3% респондентов.

По словам Антона Немкина, проект Цифровой долины позволят более эффективно внедрять информационные технологии, в том числе благодаря их популяризации. Ключевая цель – содействовать IT-трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления региона в целях достижения их «цифровой зрелости», внедряя при этом конкурентоспособное отечественное программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы.

«Первое направление, которое будет реализовано в рамках Цифровой долины Прикамья, – развитие IT-компетенций населения и популяризация региональных проектов цифровизации. Только за два последних месяца наши проекты уже охватили более пяти тысяч человек, – рассказал Антон Немкин. – Это образовательные программы для талантливых школьников, развитие цифровых компетенций у учителей, взаимодействие с молодыми учеными, местными журналистами и районными СМИ. Наши проекты уже получили положительный отклик у населения, поэтому мы будем продолжать активность в данном направлении».

Алексей Черников, в свою очередь, сообщил, что совместная работа с экспертным сообществом уже ведется. «Есть предложения, которые мы прорабатываем не только с крупными участниками IT-кластера, но и с небольшими компаниями и стартапами. Кроме того, в середине августа на Координационном совете по развитию цифровой экономики Пермского края предстоит утвердить стратегию цифровой трансформации Прикамья по 18 отраслям экономики, и здесь работа и участие в качестве экспертов специалистов со стороны Цифровой долины Прикамья было бы уместно», – добавил зампред краевого Правительства.

Еще одним направлением работы экспертов Долины станет разработка предложений по совершенствованию законодательного регулирования в сфере цифровой экономики – как на региональном, так и на федеральном уровне – а также представление Пермского края на площадках федеральных органов власти и ключевых центров компетенций.

По словам Антона Немкина, в рамках инициативы также планируется привлечение частных инвесторов в реализацию цифровых проектов в Пермском крае. Специалисты проекта Цифровой долины проанализировали инвестиционную привлекательность региона, и потенциальный объем федеральных инвестиций в краевые проекты может превысить 10 млрд руб.

Результатом встречи стало решение о создании АНО «Цифровая долина Прикамья», в наблюдательный совет которого будут включены представители регионального правительства и крупнейших отраслевых компаний Пермского края.

Фото Сергея Королёва