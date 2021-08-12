Получат поддержку на развитие

На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края подвело итоги конкурса «Агростартап» и объявило имена грантполучателей. Приятно, что в списке есть и осинцы.

В Пермском крае всё больше начинающих фермеров получают необходимую поддержку и мощные ресурсы для развития благодаря гранту «Агростартап» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Стали известны имена победителей конкурса – получателей господдержки. 15 начинающих фермеров получат на развитие собственного бизнеса поддержку в размере 3 млн рублей (или 4 млн рублей, если хозяйство планирует внести средства в неделимый фонд кооператива). В числе счастливчиков – две женщины – Елена Юдина и Ирина Хлебникова, которые решили заниматься разведением коз. Их проекты предполагают создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, а на средства гранта планируется увеличение поголовья коз и закупка спецоборудования.

Всего на реализацию данной программы в этом году выделено свыше 46 млн рублей.

Напомним, в течение месяца – с 26 мая по 25 июня – специалисты отдела развития малых форм хозяйствования на селе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края принимали от начинающих фермеров заявки с проектами развития собственного бизнеса. Среди 99 проектов – создание пасек, развитие тепличного хозяйства, выращивание зерновых сельскохозяйственных культур, рапса, жимолости, картофеля, зелёного лука, овощей закрытого грунта, производство копорского чая. Кроме того, начинающие фермеры активно подавали заявки на получение грантов для создания хозяйств по производству мяса – говядины, баранины, индейки. Есть заявки от желающих организовать производство коровьего и козьего молока.

Также фермеры Прикамья намерены создать фермы по разведению товарной радужной форели, осетра, стерляди. Принимались заявки на господдержку по организации производства монокорма для скота и многие другие.

В течение июля комиссия краевого Минсельхозпрода тщательно проверила все предоставленные претендентами документы. Затем прошедшие первый этап отбора фермеры лично защитили перед членами комиссии свои бизнес-проекты.

Напомним, что в прошлом году грант «Агростартап» выиграли так же 15 глав крестьянских фермерских хозяйств Пермского края на общую сумму более 42,5 млн рублей. Правительство Пермского края и дальше намерено оказывать финансовую поддержку аграриям Прикамья.

Подготовила Татьяна ЕЛОВИКОВА

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