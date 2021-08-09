В Прикамье с начала года из аварийных домов переселены 2542 человека

Кроме того, в течение первого полугодия завершилось строительство двух проблемных домов. Передачи ключей ожидают 233 человека.

В январе-июле в Пермском крае расселено 39,5 тыс. кв. метров аварийного жилья, благодаря чему в благоустроенные квартиры переехали 2 542 человека. До конца года планируется расселить еще 42,4 тыс. кв. метров. Расселение ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и региональных программ.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, переселение из аварийного жилья – очень важное направление работы. «Во время наших рабочих поездок в муниципалитеты наиболее часто жители спрашивают о том, когда их переселят в комфортное жилье. С 2019 года в новые квартиры и дома переехали порядка 17,5 тыс. наших земляков. До 2025 года мы должны расселить 440 тыс. кв. метров «аварийки», тем самым улучшив жилищные условия 27 тыс. человек. Наш регион является одним из лидеров по расселению аварийного жилья в стране. Работа в этом направлении у нас налажена, поэтому мы можем ставить себе более амбициозные задачи – сдвигать сроки расселения влево, выполняя план с опережением», – подчеркнул губернатор Дмитрий Махонин.

Помимо исполнения показателя по расселению аварийного жилья перед Пермским краем в этом году стоит задача ввести в эксплуатацию 1,34 млн кв. метров нового жилья. По согласованию с Минстроем РФ показатель, установленный на этот год изначально, был увеличен на 47 тыс. кв. метров.

Еще одно приоритетное направление работы Министерства строительства Пермского края – восстановление прав обманутых дольщиков. В этом году запланирован ввод в эксплуатацию пяти достраиваемых домов, этого ожидает 801 дольщик. «Два из них уже сданы: это объекты по ул. КИМ, 60б в Перми и по ул. Декабристов, 36 в Чайковском. Оба получили заключения Инспекции Госстройнадзора о соответствии всем строительным нормам и требованиям, застройщик дома в Чайковском уже успел получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Планируется, что в ближайшее время оба дома встанут на кадастровый учет и начнется передача квартир дольщикам. Рассчитываем, что 233 человек получит долгожданные ключи от квартир в течение месяца», – доложил Андрей Колмогоров.

Отметим, каждая из задач в сфере жилищного строительства, будь то расселение аварийного фонда, наращивание объемов ввода новых домов, либо восстановление прав дольщиков созвучны с целями инициированного президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта, направленного на обеспечение граждан доступным жильем.