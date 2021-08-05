Жить здесь – одно удовольствие!

«Реализация национальных проектов в Пермском крае идёт по графику – здесь вопросов нет», – сказал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава федерального ведомства побывал в Прикамье на прошлой неделе и лично оценил ход работ по реализации нацпроектов «Жильё и городская среда», «Безопасные качественные дороги» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

Правильный подход

Первым объектом, который посетил федеральный министр, стала улица Строителей – самая крупная дорожная стройка в краевой столице. Новая магистраль должна разгрузить центр города, Красавинский мост и стать важной транспортной артерией для нескольких районов города. По проекту, дорога будет четырёхполосной, здесь появятся разноуровневые транспортные развязки и два тоннеля. И, конечно, тротуары, а также велодорожки, которые, кстати, готовы уже на 50 процентов.

Осинцы также уже успели оценить, к примеру, новое дорожное покрытие по ул. Карла Маркса и на других отремонтированных участках. «Раньше здесь были одни ямы, дорога эта не ремонтировалась много лет, а в этом году уложили хороший асфальт. Теперь я открыл для себя новый маршрут, раньше не ездил по этой дороге, а теперь пользуюсь ей с удовольствием», – делится впечатлениями житель Осы Николай Сыпачев.

Кроме дороги по Карла Маркса, ремонт которой разгрузил поток автомобилей по улице Степана Разина и решил ряд других немаловажных задач в этом году был уложен новый качественный асфальт еще на четырех участках: по Ленина от Карла Маркса до первой школы, по Полевой от Мелиораторов до Мелентьева, дорогу по Кобелева вдоль ЦНК от Карла Маркса до Гоголя, отремонтирован въезд в город по Свердлова в сторону д. Тишкова.

Ведется активное строительство тротуаров, для пешеходов тоже необходимо создать комфортные условия. К первому сентябрю будут закончены тротуарные тропинки по улицам Бианки и Мира. Возле третьей школы появится хороший тротуар, чтобы дети могли безопасно посещать занятия. К концу июля закончится благоустройство территории, прилегающей к многофункциональному центру, уже сейчас там появился асфальтированный подъезд с улицы Степана Разина и два тротуара, ведущих к МФЦ, чтобы осинцы в любую погоду могли спокойно получить необходимые им услуги.

Цели нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – развитие дорожной сети, ремонт региональных и муниципальных дорог, повышение безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП, внедрение современных дорожных технологий.

Приступить ко второму этапу строительства планируется уже в конце текущего года. А завершить эту большую дорожную стройку – в 2027 году. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и в рамках федеральной программы «Стимул», которая входит в нацпроект «Жильё и городская среда». Ремонт в рамках «дорожного» нацпроекта ведётся сегодня и на других улицах краевой столицы.

Можем больше!

Хороший темп держит Прикамье и в реализации нацпроекта «Жильё и городская среда», в том числе и в части расселения аварийного жилья и строительства нового жилья: по словам губернатора Дмитрия Махонина, это направление является одним из наиболее важных для региона. «Каждый 10-й метр расселённого аварийного жилья в России находится в Пермском крае, – подчёркивает он. – Но мы можем и больше. Готовы увеличивать темпы и ведём необходимую работу с федеральными ведомствами, чтобы получать финансирование опережающими темпами и в увеличенном объёме».

Один из примеров масштабного расселения аварийного жилья в Осе – это деревянные двухэтажные дома во втором микрорайоне. Согласно решению губернатора Дмитрия Махонина по увеличению финансирования в 2021 году, этапы расселения переносятся с 2023-2024 на 2022-2023 годы. 369 человек переедут из аварийного жилья раньше практически на год. Строительство трех новых пятиэтажных домов по улице Монастырской, в каждом из которых предусмотрено порядка 150 квартир, начнется уже в 2021 году. В настоящее время подрядчик определен, сформирован и представлен земельный участок, ведется разработка проекта, после чего он будет презентован жителям, проживающим в жилье, признанным до 2015 года не пригодным для проживания. Новые жилые дома будут построен на средства краевого и федерального бюджетов и будут сданы в декабре 2022 года.

– Мы очень рады этой хорошей новости, переселения из аварийных домов ждем с семей с нетерпением, уже начали строить планы по поводу обустройства новой квартиры, место для строительства домов выбрано неплохое, не так далеко от микрорайона, где мы сейчас живем, – поделился Александр, один из жителей аварийного дома по улице Юбилейной.

Масштабные планы

«Благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда» в России появляются новые точки притяжения людей: скверы, парки, места отдыха, детские, спортивные площадки. Безусловно, это преображает города и повышает качество жизни людей, – говорит федеральный министр Ирек Файзуллин. – То, что я увидел в Перми, мне очень понравилось! Правительство Пермского края нацелено на положительные изменения городского облика и заинтересовано в развитии общественных пространств для жителей региона. Планы в этом направлении масштабные, главное – чётко следить за сроками и качеством реализации проектов. Хочу пожелать успехов в реализации таких программ и в развитии общественных пространств».

Вот так надо строить жилье!

ЖК «Гулливер» в Перми – хороший пример проекта, к реализации которого был применён комплексный подход. Здесь удалось создать настоящий город в городе: восемь современных жилых домов высотностью до 31 этажа, подземный паркинг, детский сад, игровые зоны – и всё это в окружении благоустроенного парка площадью более двух гектаров. У жителей есть уже и свои традиции: во дворе ЖК установлен памятник знаменитому артисту-пермяку Георгию Буркову, и «гулливеровцы» уверены, что прикосновение к его бронзовой туфле приносит удачу. «Жить здесь – одно удовольствие! Уютный двор, классные детские площадки, воздух чистый – мы же в парке, современные дома, отличные планировки квартир. Вот как надо строить жильё! Ну а за детский садик прямо во дворе отдельное спасибо!» – говорит жительница ЖК, мама двоих детей Мария.

Национальный проект «Жильё и городская среда» создан для того, чтобы обеспечить семьи доступным жильём и в целом помочь россиянам улучшить свои жилищные условия, сделать города красивыми и комфортными и избавиться от аварийных домов.

Уникальные пространства

Масштабная реконструкция пермской набережной в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» ведётся уже несколько лет и финансируется из краевого и федерального бюджетов. В этом году открыли зону отдыха с современной детской площадкой, светодиодными качелями и красивыми цветниками. «Каждые выходные сюда приходим. Мама с папой на лавочке сидят, а мы с сестрой на площадке играем. А потом гуляем по набережной и мороженое едим», – рассказывает 9-летняя пермячка Юля. Уже этой осенью здесь будет открыта и спортивная зона на участке от Коммунального моста до порта Пермь.

Продолжаются работы и на городской эспланаде. Первую обновлённую её часть открыли в прошлом году: здесь появились светомузыкальный фонтан, амфитеатр, кафе, детская площадка. Сейчас идёт второй этап реконструкции – преображение 66-го квартала. Полное завершение всех преобразований намечено на 2023 год. «Это уникальное городское пространств является точкой притяжения для гостей и жителей краевой столицы. При благоустройстве здесь применяется комплексный подход с учётом интересов людей разных возрастов. Также к юбилею города по проекту «Пермь-300» запланированы строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, развитие городской среды и транспортной инфраструктуры», – рассказывает глава региона Дмитрий Махонин.

Активно продолжается благоустройство набережной и в Осе. В прошлом году была демонтирована старая лестница и установлены новые трибуны со спуском к Каме, выложен плиткой тротуар вдоль берега по ул. Кобелева. установлены лавочки и урны. В этом году запланированы еще более масштабные работы. Укреплен грунт в месте, где располагается волейбольная площадка, установлены дополнительные трибуны с тремя спусками и большая смотровая площадка, создана комфортная пешеходная зона с ограждениями и освещением вдоль берега до места, где причаливает паром, высажены саженцы деревьев, заасфальтирована разворотная площадка для туристических автобусов. Появится парковка и новый остановочный комплекс возле причала для жителей и гостей Осы, ожидающих паром. Также планируется сделать еще одну парковку напротив площадки, где проводится фестиваль экстремальных видов спорта, чтобы приезжающие отдохнуть на берег люди могли оставлять свои автомобили не на газоне, а в специально отведенном для этого месте.

Край меняется, и изменения к лучшему жители должны видеть здесь и сейчас. Повышение уровня качества жизни людей – приоритет в развитии Пермского края. По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, основная цель региональных властей – на годы вперёд улучшить инфраструктуру, чтобы сделать край комфортным для всех его жителей. И знаковые масштабные проекты в этой сфере реализуются благодаря нацпроектам и федеральной поддержке.

Как работают нацпроекты?

Сегодня в нашей стране реализуются 14 национальных проектов, которые инициировал Президент России Владимир Путин. «Главная их цель – поднять уровень благосостояния наших граждан, обеспечить доступность и качество образования, здравоохранения, поддержать семью, снизить уровень бедности», – говорит глава государства. Национальные проекты – это всероссийские цели и задачи. Программы, на основе которых с 2019 по 2024 год работают государственные органы всей страны.

При этом президент подчёркивает, что людям неинтересны обещания, ведомственные планы, графики и технические вопросы; люди ждут конкретных результатов – причём не в будущем, а здесь и сейчас. Именно поэтому национальные проекты разделены по сферам, и в них чётко прописаны конкретные действия. Например, цель нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" – комфорт и безопасность автодорог, и для этого ремонтируются региональные и муниципальные дороги, устанавливаются светофоры и камеры, появляются новые автобусы и трамваи. Цель проекта «Жилье и городская среда» – улучшение жилищных условий россиян, и для этого предусмотрены проекты по расселению авариек, возможность взять льготную ипотеку и программы по благоустройству городов и сёл. Цель нацпроекта «Здравоохранение» – сделать качественную медпомощь доступной, и для этого разработаны проекты по борьбе с различными заболеваниями, по обеспечению больниц профессиональными кадрами и по строительству сельских амбулаторий. И так далее.

На реализацию национальных проектов в России выделено более 26 триллионов рублей – это государственные инвестиции в улучшение жизни россиян. При этом в эти 26 триллионов включена и та сумма, на которую, например, отремонтируют дорогу к вашему поселению, приведут в порядок районную поликлинику или построят детский сад, в который дадут путёвку вашему ребёнку – вот пример того, как нацпроекты и государственные деньги работают в наших с вами интересах. Масштаб национальных проектов всероссийский, но созданы они для того, чтобы решать проблемы и вопросы конкретных людей. Чтобы жизнь становилась лучше – здесь и сейчас.

Сегодня в Прикамье реализуются все 14 национальных проектов, которые включают в себя 44 региональных проекта. «Результаты нацпроектов нужны не «на бумаге», их должны видеть и чувствовать жители Пермского края. Финансирование обеспечено, теперь ответственность за эффективное использование средств лежит на нас, на профильных министерствах и на руководителях территорий Прикамья», – говорит глава региона Дмитрий Махонин.