С заботой и вниманием к семьям с детьми

Сегодня в Прикамье особое внимание власти уделяют помощи родителям с маленькими детьми.

«Поддержка семей – это важнейшая часть нашей работы и социальной политики государства и региона. Сегодня в Пермском крае проживает более 350 тыс. семей с детьми. И 42% из них получают различные меры поддержки. Число этих мер увеличено по поручению Президента РФ, инициировавшего предоставление дополнительных выплат ряду категорий семей. В том числе в приоритет поставлено повышение доступности детского отдыха, а родители всех школьников должны получить единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей к 1 сентября. Эти и другие обязательства мы обязаны выполнить», – подчёркивает Дмитрий Махонин.

Одно из значимых направлений работы региональных властей – создание в нашем крае среды, дружественной к семье и детям, среды, благоприятной для развития семьи и семейных отношений, и поддержка инициатив, ориентированных на формирование семейных ценностей. Как рассказал министр социального развития Пермского края Павел Фокин, в этом году на оказание поддержки семьям с детьми в региональном и федеральном бюджетах предусмотрено 22 миллиарда рублей. Это на 3,5 миллиарда больше, чем в 2020 году. «В первую очередь эти средства направлены на повышение благосостояния семьи и финансовой стабильности. Например, ежемесячную выплату на первого ребёнка получают двадцать четыре тысячи жителей региона, а на третьего и последующих детей - более двенадцати тысяч человек. Эти выплаты начисляются до достижения ребёнком трёхлетнего возраста, и их размер составляет 11124 рубля», – сказал министр.

Сейчас в нашем крае оказываются все меры поддержки семей, о которых в апреле сообщил президент РФ Владимир Путин.

Выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет получают почти 80 тысяч детей.

Почти пять тысяч беременных женщин, вставших на учёт до 12 недель беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, уже получают ежемесячную выплату в размере 5816 рублей. Это половина прожиточного минимума для трудоспособного населения, который составляет 11633 рубля.

Ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет получают одинокие родители – те, кто является единственным родителем или находится в разводе, и получает алименты. Им перечисляют 50% величины прожиточного минимума на ребёнка – 5562 рубля. Эту меру поддержки уже получают 28 тысяч жителей Прикамья.

Также для многодетных семей на приобретение школьной и спортивной одежды предусмотрена выплата. Её семьи получат на 36 тысяч ребят.

Для семей с детьми и низким уровнем дохода предусмотрены средства бюджета на приобретение школьных товаров к началу учебного года. Им будет выплачено по 5 тысяч рублей на одного ребёнка до 15 сентября.

На детей в возрасте от 6 до 18 лет Пенсионным фондом России будет произведена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей к школе. Её смогут получить родители, усыновители, опекуны и попечители вне зависимости от уровня дохода семьи. Напомним, что заявление на получение выплаты заполняется на портале Госуслуги.

Важная мера поддержки – компенсация родителям расходов на организацию отдыха и оздоровления детей. В этом году благодаря инициативе Владимира Путина круг получателей этой компенсации расширен за счёт программы возмещения стоимости путёвок в детские лагеря. Родителям возвращают до 20 тысяч рублей за каждую купленную путёвку. Сейчас заявления на выплату уже подали почти 5 тысяч жителей края.

Ещё одна важная мера поддержки для малоимущих семей – это социальный контракт. «Семье не просто выплачиваются деньги, а помогают выйти из тяжёлой финансовой ситуации, – говорит депутат Заксобрания Пермского края Сергей Клепцин. – К примеру, родители могут получить стартовый капитал на развитие фермерского хозяйства, организацию частного бизнеса или обучения для дальнейшего поиска работы с учётом новой квалификации».

«Сегодня адресную поддержку получают самые нуждающиеся семьи. Система мер помощи многообразна. Она действует до достижения ребёнком 18 лет, а если ребёнок поступил на очную форму обучения – до 23 лет. Главное, поддержка в крае направлена на то, чтобы семья могла выйти из трудной жизненной ситуации и далее быть экономически самостоятельной», - считает бывший социальный вице-премьер правительства Пермского края, внештатный советник главы региона Татьяна Абдуллина.

На заседании Правительства Пермского края губернатор отметил, как важно исполнять поручения президента РФ и в целом оказывать всестороннюю помощь семьям с детьми.

Полезные контакты

Узнать о полагающихся выплатах и подать заявление можно удобным способом:

Через Интернет на портале Госуслуг. Для большинства заявлений, необходимых для назначения выплаты, предусмотрено автозаполнение. Значительная часть данных будет заполняться автоматически или загружаться из государственных информационных систем.

В отделениях многофункциональных центров «Мои документы» (МФЦ). Попасть на приём к специалистам можно только по предварительной записи по телефонам 8-800-23-43-275 и (342)270-11-20 или через сайт www .mfc-perm.ru

В Центрах социальных выплат и компенсаций Пермского края. Узнать адрес ближайшего Центра можно на сайте цсв59.рф

По телефону «горячей линии» 8-800-302-83-89

Номера телефонов Территориального отдела по Осинскому городскому округу, Бардымскому и Еловскому муниципальным округам Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края»: отдел «Семья с детьми» – 4-64-80, отдел «Субсидии ЖКУ» – 4-52-64, начальник отдела – 4-46-54.

Запись на прием можно осуществить по всем телефонам отделов.

По материалам газеты «Эфир» № 30 от 29 июля 2021 г.