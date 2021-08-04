Качество ремонта дорог – на контроле

В Пермском крае введут обязательный лабораторный контроль качества ремонта дорог местного значения.

С 2022 года планируется проводить исследование проб асфальтобетонного покрытия участков на дорогах в муниципалитетах, контракты по которым составили 10 млн рублей и более.

В рамках системного часа по вопросам развития транспортной и дорожной инфраструктуры обсудили вопрос проверки качества ремонта местных дорог, а также объектов, реализуемых в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что обновлению дорожной сети региона уделяется большое внимание. «В 2020 году во всем регионе мы отремонтировали свыше 1 тыс. км дорог, в этом году приведем в порядок еще столько же. Направляем на эти цели из дорожного фонда свыше 18 млрд руб. Также продолжаем поддерживать муниципалитеты – объем субсидий территориям в текущем году составляет 6,8 млрд руб. Эти средства позволят отремонтировать 800 км местных дорог. Причем за последние 5 лет объемы ремонтов муниципальных дорог увеличились в 6 раз (в 2016 году было отремонтировано 130 км)», – сказал губернатор.

По его словам, особенно важно добиваться от подрядчиков высокого качества работ – дороги должны служить не год-два, а значительно дольше. «Это крайне необходимо, поскольку от состояния дорожной сети здесь и сейчас зависят безопасность и комфорт перевозок, бесперебойная работа экстренных служб, связь жителей с важными социальными объектами», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

В качестве примера глава региона отметил контроль качества ремонта объектов, приводимых в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», утвержденного президентом России. Они проходят двойной контроль – пробы проверяются лабораториями как со стороны заказчиков и подрядчиков, так и краевой лабораторией Управления автомобильных дорог и транспорта. «Это позволяет своевременно выявлять и исправлять недостатки. Считаю, такую практику необходимо распространить на все крупные объекты на дорогах местного значения», – заметил Дмитрий Махонин.

Как рассказал министр транспорта Пермского края Андрей Алякринский, работа в этом направлении уже ведется – расширяется материально-техническая база краевой лаборатории. «В текущем году для ее дооснащения будет закуплено дополнительное оборудование на сумму более 20 млн руб. Это свыше 30 единиц испытательного, лабораторного оборудования и средства измерения. Финансирование на данные цели выделено из краевого бюджета. Еще около 10 млн руб. предусмотрено на капремонт дополнительных помещений, где в будущем расположится лаборатория. Это позволит расширить число проверок качества ремонта дорожных объектов регионального и местного значения», – обозначил Андрей Алякринский.

Вырастет, соответственно, и число отбираемых проб. Для сравнения, в 2019 году в целом по краю всеми лабораториями было взято 585 проб асфальта, а в 2020 году – вдвое больше, 1181 проба. Из них нормативам соответствуют 89% и 90% соответственно.

В Минтрансе добавляют, что местные дороги в настоящее время краевая лаборатория проверяет только выборочно, остальные объекты заказчики проверяют своими силами. Андрей Алякринский сообщил, что благодаря улучшению материальной базы краевой лаборатории, контроль за работой подрядчиков на муниципальных дорогах удастся усилить: уже в следующем дорожном сезоне пробы покрытий на ремонтируемых участках в территориях будут исследоваться не выборочно, а в обязательном порядке.

По итогам обсуждения глава региона поставил Минтрансу задачу со следующего года проводить исследования качества проведенных работ на всех крупных объектах. «Необходимо проверять состояние каждого отремонтированного участка со стоимостью контракта в 10 млн руб. и выше. На них приходится порядка 50% от общей протяженности ремонтируемых дорог местного значения, имеющих асфальтовое покрытие. Таким образом, подрядчики будут понимать, что дороги должны быть качественными не только в краевом центре и крупных городах, но и в любом отдаленном населенном пункте», – заключил глава региона.