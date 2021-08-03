Чистым берегам быть!

Правительство Пермского края совместно с Центром управления регионом и при поддержке губернатора Прикамья Дмитрия Махонина запустили экологическую акцию #БерегуБерега. Цель проекта – повысить экологическую грамотность отдыхающих и совместными усилиями очистить берега рек от мусора.

На сегодняшний день десятки тысяч туристов ежегодно сплавляются по рекам Пермского края и отдыхают на их берегах. Многие оставляют на стоянках после себя мусор: бумагу и салфетки, пищевые отходы, пластиковые упаковки и прочее. Это отрицательно влияет на окружающую среду и на вид природных достопримечательностей Прикамья.

Экологическая акция #БерегуБерега призвана донести до жителей и гостей Пермского края правила обращения с отходами на природе. Принять участие в ней может каждый. Достаточно ознакомиться с информацией на сайте и во время сплава или отдыха на берегу прибрать мусор за собой или за менее ответственными отдыхающими. Результат нужно сфотографировать и выложить в соцсети с хештегом акции #БерегуБерега. По итогам проекта самые активные участники будут отмечены.

«Весной я участвовал в экосплаве «ОбереГайва», вместе с волонтерами очищали берег реки от мусора. Еще там решили с ребятами, что нужно сделать такие полезные акции регулярными. Но проблема, конечно, намного шире – нужно не только убирать мусор, но и учиться сразу не оставлять его за собой̆», – отметил губернатор Дмитрий Махонин.

Напомним, в Пермском крае также действует проект «Карта свалок» регионального отделения Российского экологического движения. Благодаря экоинициативе можно сообщить об обнаруженной несанкционированной свалке. Информацию о ней организаторы проекта направят в надзорные органы. Предоставившим информацию о свалке сообщат о результате, когда мусор будет вывезен.