Аккредитация по-новому

Эксперты Пермского края прокомментировали новый порядок аккредитации СМИ для работы на выборах.

ЦИК России утвердил порядок аккредитации представителей СМИ на выборах в сентябре. Аккредитация по-прежнему носит уведомительный порядок, а подать заявки для работы на избирательных участках представители средств массовой информации могут уже с 30 июля. Представители СМИ, получившие аккредитацию, могут находиться на участках все три дня голосования – 17, 18 и 19 сентября 2021 года, присутствовать при досрочном голосовании, подсчёте голосов, в том числе повторном. Они имеют право находиться на заседаниях комиссий при установлении итогов голосования, знакомиться с итоговыми протоколами, осуществлять фото- и видеосъемку. Помимо этого, предусмотрено право журналистов наблюдать за выездным голосованием и перемещением бюллетеней в сейф-пакеты.

Директор ГТРК «Пермь», член Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае Игорь Южанинов дал оценку нововведениям: «Принятые изменения диктуются современными реалиями. Трехдневное голосование, фейковые новости, нарушение этических норм журналистов и другие возможные трудности требуют их решения. Предложенный ЦИК порядок аккредитации журналистов снимает ряд этих вопросов. Представленный документ, с одной стороны, расширяет права и возможности журналистов в ходе проведения выборов, а с другой – борется с нарушителями. Ответственная и качественная работа СМИ в период проведения голосования важна для обеспечения и поддержания открытости и прозрачности всего избирательного процесса, ведь главная цель журналиста – это передавать гражданам достоверные и проверенные факты. Добросовестные представители СМИ беспрепятственно пройдут аккредитацию. Объективное информирование общества обо всех стадиях избирательного процесса, выявление недостатков способствуют улучшению работы избирательной системы, созданию равных условий для всех кандидатов, помогают развитию института общественного наблюдения».

Проведение выборов – это непростое мероприятие, оно требует тщательной подготовки и соответствующий контроль не только для кандидатов и партий, участвующих в голосовании, но и представителей масс-медиа.

«Новый порядок аккредитации журналистов на выборах не создает никаких проблем для СМИ и их сотрудников. Правила аккредитации понятны и просты. Права журналистов рассказывать о ходе выборов прописаны с учетом новых реалий, таких как многодневное голосование. Вместе с тем, вводятся инструменты контроля, помогающие отсеять псевдо-журналистов. Часто журналистские аккредитации использовались с целью получить доступ на избирательные участки, а не для честного и объективного освещения выборов. Прикрывать решение своих личных задач журналистским удостоверением как минимум неэтично. Естественно, что такую лазейку было решено прикрыть», – считает Михаил Майоров, главный редактор пермской редакции «ФедералПресс», член Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Пермском крае.

По материалам «Вести Пермь»