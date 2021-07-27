Оса меняется к лучшему

Председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих посетил Осинский округ в рамках контроля вопросов благоустройства территории. Во время визита он принял участие в открытии памятной плиты на входе в здание Осинского краеведческого музея, посвященной участникам академического отряда Второй Камчатской экспедиции.

Открытие памятной плиты

У музея появилось место памяти исследователей трудной и опасной экспедиции под руководством великого мореплавателя Витуса Беринга, которая длилась более 10 лет.

Академический отряд из 15 человек в сопровождении солдат прибыл в Осу в декабре 1733 года. В его состав входили представители Петербургской Академии наук: профессор-историк Герхард Миллер, автор «Истории Сибири», академик-натуралист Иоганн Гмелин, автор книги «Флора Сибири», студент Степан Крашенинников, написавший впоследствии книгу «Описание земли Камчатки». Ученые ненадолго остановились здесь по пути из Казани в Екатеринбург. В задачи академического отряда входило исследование флоры и фауны районов Восточной Сибири и Камчатки.

Плита размером 100 на 80 сантиметров выполнена из алюминия и покрашена под бронзу. На ней перечислены фамилии участников академического отряда. Внизу надпись: «Потомок, помни подвиг ученых, совершивших научное открытие Урала и Сибири».

С открытия памятной плиты началась ежегодная конференция, которая является частью известного многим жителям и гостям Прикамья фестиваля «Оса – акватория Беринга». За годы существования он стал настоящей визитной карточкой Осы.

– Мы проводим вторую научно-практическую конференцию, посвящённую 340-летию Витуса Беринга. Наша территория долго искала бренд, благодаря которому можно было позиционировать родной город. Так была найдена тема, связанная с экспедицией Беринга. Спустя годы я делаю вывод, что мы не ошиблись. Тема действительно брендирует наш городской округ, ведь фестиваль экстремальных видов спорта «Оса – акватория Беринга» проходит уже на всероссийском уровне. О нем слышат и знают даже за пределами нашей страны. Я рад, что среди участников конференции присутствует потомок командора Марат Талгатович Беринг, – сказал глава Осинского городского округа Алексей Григорьев.

Преподаватель из Бийска Алтайского края и потомок великого командора в пятом поколении приехал в Осу в третий раз. Впервые он побывал здесь с бийскими кадетами и остался тогда доволен приемом.

– Впервые маршрутами Великой северной экспедиции я прошёл вместе с кадетами. Мы были приятно удивлены радушным приемом, гостеприимностью и вниманием осинцев. Значение Второй Камчатской экспедиции трудно переоценить. В ее ходе было сделано множество географических открытий, были налажены социально-экономические связи с территориями, ранее недоступными. Я уверен, необходимо приобщать молодёжь к изучению истории Отечества, чтобы они помнили своих героев и следовали их примеру, – поделился Марат Беринг.

В мероприятии приняли участие те, кому интересна тема экспедиции, – краеведы, исследователи, учителя и школьники из Москвы, которым предстоит на практике изучить маршрут Второй Камчатской экспедиции в рамках проекта «Путь Героя».

Перед участниками конференции выступил автор самого протяженного туристического маршрута, издатель и путешественник Ильдар Маматов:

– Теоретическая часть конференции продолжилась на практике: мы проследовали маршрутом, по которому почти 300 лет назад прошли участники Второй Камчатской экспедиции по Сибирскому тракту – пешком от Осы до Кунгура. После чего этот маршрут будет сертифицирован, для того чтобы все, кому интересен туризм, природа, активный отдых, преодоление трудностей, могли им воспользоваться.

Награда – за благоустройство

В ходе визита в Осу депутат Валерий Сухих принял участие в церемонии награждения победителей конкурса проектов по озеленению и благоустройству территорий городского округа. В нем участвовали заинтересованные жители, организации и ТОСы.

Победителями конкурса в номинации «Лучшее оформление прилегающей территории многоквартирного дома» стали старшие по домам, которые обслуживает управляющая компания «Оса»: ул. Комсомольская, 48, Вера Шеина; ул. М. Горького, 80, Валентина Бочкарёва; ул. М. Горького, 64, Татьяна Крылова; ул. М. Горького, 72, Надежда Атрашкова.

– У нас все жители стараются привести территорию у дома в порядок. Приятно посмотреть. Жаль, что молодёжь пока остаётся пассивной. Когда я переехала в этот дом, сразу решила украсить пространство вокруг, чтоб оно радовало не только меня. Потом постепенно подключились соседи, – говорит Надежда Атрашкова, старшая по дому по адресу ул. М. Горького, д. 72.

В номинации «Лучшее оформление прилегающих территорий индивидуальных жилых домов» поощрительный приз получила Ирина Цаплина, проживающая по улице Луговой. Победу в номинации «Лучшее оформление общественной территории» за благоустройство Комсомольской площади одержало ТОС «Машиностроитель», председателем которого является Ольга Мочалова.

Преображение площади Победы

Также Валерий Сухих оценил ход ремонтных работ на объектах благоустройства Осинского городского округа. В нашей территории используют самые разные механизмы для привлечения средств на благоустройство округа: инициативное бюджетирование, государственно-частное партнерство и нацпроекты. Так, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году проводятся работы по благоустройству площади Победы: уложен новый асфальт, прокладывается ливневый поверхностный водоотвод, идет установка ограждений и уличных вазонов, проводится реконструкция освещения, ремонтируются ступеньки. Сумма финансирования данного объекта составила – 16 млн 861 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 8 млн 709 тыс. руб., краевого – 4 млн 401 тыс. руб., местного – 3 млн 750 тыс. руб.

В рамках программы по развитию преобразованных территорий администрация Осинского округа также реализует проект по установке детского игрового комплекса рядом с площадью, на устройство которого выделен 1 млн руб. Под комплекс была расчищена площадка, вырублены кусты и сухие деревья, сделаны тротуары, асфальт покрыли резиновой крошкой.

Благоустроенная набережная

Для увеличения туристического потока в рамках региональной подпрограммы «Развитие туризма» государственной программы «Экономическая политика и инновационное развитие» администрация Осинского округа направила заявку на предоставление субсидии из краевого бюджета на обустройство набережной в городе Осе.

Задача проекта – благоустройство системы прибрежной территории, которая соединит место причала туристских теплоходов с историческими и культурными объектами города, местом проведения фестиваля «Оса – акватория Беринга» и основными турмаршрутами.

– Площадку, где причаливает паром, заасфальтировали, здесь будет парковка для туристических автобусов. Сделали пешеходную прогулочную зону шириной четыре метра с ограждениями и освещением. Созданы дополнительные трибуны, улучшена площадка для пляжного волейбола. В ближайшее время будет проведен аукцион, для того чтобы вдоль улицы Кобелева появилась полноценная парковка, где отдыхающие смогут оставлять свои автомобили, – рассказал о сделанном глава округа Алексей Григорьев.

Напомним, в июне после визита председателя краевого парламента Валерия Сухих и губернатора края Дмитрия Махонина в Осу, депутаты Заксобрания приняли решение выделить на этот объект дополнительно 8,5 млн рублей.

Всего на благоустройство набережной было выделено 27 млн 181 тыс. руб., из местного бюджета – 6 млн 795 тыс. руб., остальные получены из краевого бюджета. На эти средства проведены земельные работы по укреплению берега вдоль волейбольной площадки, установлены трибуны со смотровой площадкой, высажены деревья, идет строительство тротуара, вдоль берега обустраивается широкая пешеходная зона с ограждениями и уличным освещением, у причала заасфальтирована большая площадка, где будет выполнена парковочная зона и новый остановочный комплекс для жителей, ожидающих паром.

Кристина ТАТАРНИКОВА

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