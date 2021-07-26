Жители края могут внести предложения в программу партии «Единая Россия»

Напомним, с 17 июля партия «Единая Россия» начала разработку народной программы. Она будет сформирована на основе предложений, поступивших от жителей страны. Для сбора мнений людей создан специальный сайт np.er.ru. Региональная программа станет составляющей общефедеральной. Именно поэтому важно получить срез мнений, который поможет лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы.

Как отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев, учёт мнения граждан – один из ключевых моментов работы партии. «Единая Россия» и списки своих кандидатов на выборы различного уровня формировала на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Этот же принцип и в основе составления народной программы: мнение людей, что они считают важным изменить к лучшему, будет услышано и принято», - подчеркнул Вячеслав Григорьев.

По словам Вячеслава Григорьева, для того, чтобы программа получилась максимально полной, необходимо услышать предложения от партийных проектов и совета сторонников партии. «Вы работаете с населением, в составе общественных советов проектов участвуют представители некоммерческого сектора, поэтому по многим проектам есть масса инициатив, которые еще только ждут своей реализации», - обратился к координаторам Вячеслав Григорьев.

Как отметила региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» Ирина Ермакова, важно, чтобы программа имела "человекоориентированность".

«Мне бы очень хотелось чтобы программа была прошита этим. И здесь без перезагрузки работы органов местного самоуправления и органов государственной власти не обойтись. Важно, чтобы люди поработали с людьми», - отметила Ирина Ермакова.

В качестве примера координатор привела ситуацию в больницах и поликлиниках края, сложившуюся на фоне пандемии. «В первую очередь это недостаток информации. Люди не могут дозвониться в те же поликлиники, чтобы узнать, как им быть в той или иной ситуации. Для решения этой проблемы необходимо увеличить число операторов на местах, задействовать какие-то интернет-ресурсы, чтобы люди могли получить услугу здесь и сейчас», - пояснила Ирина Ермакова.

В рамках партпроекта «Городская среда» региональный координатор Михаил Борисов предлагает синхронизировать программу по благоустройству с региональной программой по капремонту. Еще одно предложение касается снятия ограничений для участия в федеральных программах для населенных пунктов, где проживает менее 20 тыс. чел по благоустройству территорий. «Эти территории остаются за бортом, хотя там тоже необходимо проводить работы по благоустройству», - отметил Михаил Борисов.

Также координатор проекта предлагает возобновить работу горячей линии и прием на сайте, чтобы получать заявки и обращения от жителей по объектам благоустройства в рамках партпроекта «Городская среда».

Свои предложения также озвучил Александр Ивонин, региоанльный координатор партпроекта «Единая страна- доступная среда». По его мнению, в крае необходимо создание центра адаптивного спорта. «Пермский край является на сегодняшний день одним из лидеров по организации адаптивного спорта, наш регион будут представлять 9 спортсменов на паралимпиаде в Токио, но современного центра для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья у нас до сих пор нет», - подчеркнул Александр Ивонин.

На общественном обсуждении были также озвучены предложения, касающиеся деятельности самозанятых граждан.

Председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Пермского края, председатель АНО «Центр поддержки гражданских инициатив в Пермском крае» Ирек Хазиев:

- В прошлом году был введен налог на самозанятых. Это правильно и удобно. Такого в мире нигде нет. Но забыли один момент: как трактуют банки самозанятых. При переводе самозанятые оцениваются, как физические лица. Когда самозанятым платят переводом, они платят комиссию, как при переводе физическому лицу. В итоге желание работать самозанятыми падает. Мы предлагаем приравнять самозанятых, чтобы банки квалифицировали их, как юридическое лицо. Это облегчит работу очень многим людям.

Все предложения, озвученные в рамках общественного обсуждения, направлены в региональное отделение партии. Кроме того, создана электронная почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , куда люди смогут присылать письма и рассказать о проблемах в различных сферах жизни. Таким образом, жители края смогут внести свою инициативу в режиме «здесь и сейчас».

«Мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам. Чтобы ни одно предложение не потерялось, чтобы каждое получило свое развитие и отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь», - подчеркнул Вячеслав Григорьев.

Также можно оставить предложения в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае: обратившись по адресу г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 210, с пн. по пт. с 09:00 до 18:00ч., по телефонам +7 (342) 236-82-29, 236-84-58, 236-79-92; по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; или направив обращение через сайт rop59.ru.

В эти дни над формированием своих программ также работают «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», КПРФ, ЛДПР и другие политические партии.