Аграрии против засухи

Одним из сложных периодов в сельском хозяйстве наравне с весенне-полевыми работами является заготовка кормов, именно от кормовой базы зависит прибыль сельхозпредприятий на целый год вперед. В этом году в связи с погодными условиями урожай многолетних трав упал почти вдвое по сравнению с прошлым годом. Все сельхозпроизводители испытывают трудности и решают свои проблемы за счет аренды дополнительных площадей и повышения производительности работ.

– Сейчас из-за засухи травы созрели быстрее и пересохли, не набрав нужной вегетативной массы. Поэтому нам приходится работать не только на своих посевных площадях: мы взяли в аренду земли, принадлежащие бывшему селхозпредприятию в Новозалесново, площадью 300 гектаров. Земля там глинистая, лучше задерживает влагу. Теперь взялись за поля, принадлежащие частнику, которые засеяны козлятником недалеко от Гамиц, – говорит Виктор Пинягин, исполнительный директор ООО «Восток-Агро», – объехали и другие участки, посмотрели, где еще можно заготовить корма.

В этом году к 700 имеющимся единицам крупного рогатого скота в «Восток-Агро» докупили дополнительно 64 голов и племенного скота, которые уже начали давать свой приплод. Да и в целом поголовье увеличилось практически на 100 голов.

– А им ведь необходим хороший корм первого класса. На сегодняшний день у нас заготовлено 130 тонн сена, а по плану 700, к тому же силосных масс – 3445 тонн. Это уже больше чем планировалось. Из 3 тысяч тонн в пленке пока только 89 тонн. Сенажных масс заложили 745 тонн. Хотелось бы закончить работы до конца июля – как раз к уборке урожая, – делится планами Виктор Александрович.

В этом году с начала весенне-полевых работ предприятие сделало большие вложения в собственное развитие: приобрело племенной скот на сумму порядка 10 млн рублей, новый кормозаготовительный комбайн за 6 млн рублей и другую технику, тракторы и прицепные опрыскиватели, 80 тонн удобрений для улучшения урожайности на полях. Были закуплены элитные семена, только 140 тонн яровых культур ячменя и пшеницы, а также многолетние травы – козлятник и клевер. От сорняков участки обработали гербицидами.

– Собственник вложил в развитие предприятия большие деньги, часть из них вернется в виде субсидий и компенсаций от государства. К примеру, за элитные семена мы платим фактически 50 процентов от стоимости, то же самое касается приобретения сельскохозяйственной техники. Сейчас своя заготовительная площадь всех сельхозугодий у нас составляет порядка 2389 гектаров. Однако мы планируем и дальше модернизировать производство и увеличивать мощности, будем приобретать еще племенной скот или выращивать свой, поэтому приходится осваивать все больше земельных участков. В этом году распахали еще 100 гектаров, планируется ввести их в оборот на будущий год. Несмотря на значительные улучшения в материально-техническом плане, погода в сельском хозяйстве играет очень большую роль. Наверное, в этом году нам все же не удастся добрать необходимую массу кормов. На фоне того, что травы пересохли, наблюдается снижение валового производства молока, – делает вывод исполнительный директор сельхозпредприятия.

На сегодняшний день ООО «Восток-Агро» выполнило план по заготовке кормов почти на 50 процентов. Всего в Осинском городском округе ООО «Горы», ООО «Восток-Агро», ООО «Интера», СПК «Кузнечиха» и пять КФХ должны заготовить 6624,6 тонны кормовых единиц. Пока аграрии выполнили 32 процента от плана, то есть 2088,4 тонны кормовых единиц.

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с мая по июнь температурный максимум составил +32 С. В течение 10-12 дней в дневные часы формировались суховеи. При этом верхний слой почвы находился в слабо увлажненном состоянии. Поэтому семена плохо прорастали, вследствие чего сократился урожай зерновых, замедлился рост сочных кормов и трав.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Пермского края сообщают, в этом году на первом этапе было скошено 4,5 тыс. га естественных трав – это 34% к уровню 2020 года – 13,1 тыс. га и еще 150,6 тыс. га сеянных трав – 109% к уровню 2020 года – 137,5 тыс. га. Ранее сообщалось, что на отчетную дату 8 июля прикамские аграрии выполнили план по заготовке кормов на 27%. Согласно информации регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия травы в Прикамье были скошены с площади 123,0 тыс. га, естественные – с 3,8 тыс. га.

В целом в регионе было заготовлено 117,4 тыс. тонн кормовых единиц кормов это 7,7 ц к. ед. на одну условную голову скота. Лидерами в расчете на голову скота стали аграрии Нытвенского, Чусовского и Частинского (11,1 ц к. ед.) округов.

На отчетную дату сельхозпроизводители региона заготовили 43,1 тыс. тонн сена, четверть от этого объема – в Нытвенском районе. Объем заготовки сенажа в Пермском крае к 8 июля составил 226,0 тыс. тонн, лидеры по этому показателю — Кунгурский, Пермский и Частинский округа. Зерносенаж заготовили в двух районах: Верещагинском и Частинском. Кроме того, сельхозтоваропроизводители Прикамья заготовили 228,5 тыс. тонн силосной массы, больше всего – в Березовском, Карагайском и Сивинском районах.

– Недостаток травы на пастбищах и сочных кормов для кормления животных повлек за собой замедление темпов производства молока в 2021 году. В частности, с середины июня наблюдается отрицательная динамика в этом направлении. Очень важно, что сейчас ситуация стабилизируется. Однако при таких темпах заготовки кормов хозяйства смогут заготовить только 328,5 тыс. тонн кормов при потребности 427,1 тыс. тонн. Недобор кормов составит около 23%, – пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Прикамья Павел Носков.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на совещании с руководителями организаций агропромышленного комплекса Прикамья сказал, что в регионе будет введен режим чрезвычайной ситуации, связанной с засухой. Это даст возможность фермерам не платить штрафы за неисполнение показателей, вести аграриям диалог с банками о продлении сроков кредитных обязательств, мобилизовать работу с территориальными органами власти.

Дмитрий Махонин отметил, что установившаяся этим летом жаркая погода с высокими температурами, сухими ветрами, недостаточным увлажнением почвы негативно отражается на заготовке кормов, производстве молока, содержании скота и птиц.

– Наши сельхозтоваропроизводители столкнулись с серьезными проблемами из-за необычно жаркого посевного сезона. Растениям не хватало влаги для нормального роста, животным требовались особые условия для комфортного содержания. Многие аграрии из-за аномальной погоды не смогут выполнить планы по заготовкам кормов, сбору урожая и производству сельхозпродукции. Мы это понимаем и готовы поддержать наших фермеров, поэтому снимаем с сельхозпроизводителей обязанность достижения целевых показателей по урожайности, которые прописаны в соглашениях по субсидированию», – обозначил губернатор. По его словам, указ о введении режима ЧС будет подписан им на этой неделе.

Кристина ТАТАРНИКОВА

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