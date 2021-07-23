Антон Немкин: «Людей волнует не цифровизация, а какие проблемы она помогает решить, чтобы жить лучше»

Как пермские предприниматели участвуют в решении социально значимых проблем, редакция разбиралась на примере Антона Немкина, инициатора создания «Цифровой долины Прикамья».



– Вас называют общественным деятелем. Расскажите о ваших общественно значимых проектах.

– Как предприниматель я понимаю, что любой проект должен быть востребован, а не просто проект ради проекта. Поэтому я начал с того, что провел более 50 встреч с самыми разными людьми – молодежью, врачами, профсоюзами, учителями, дорожными строителями и многими другими. На каждой встрече мы обсуждали, чем мой опыт и возможности могли бы быть полезны. И вот так, например, была организована программа повышения цифровой грамотности, для районных СМИ разрабатывается конструктор сайтов. Через пару недель стартует школа ИТ-предпринимательства для молодежи. Это уже делается и в будущем будет делаться еще больше.



– Вы – это кто? Мы знаем, что вы лично занимаетесь волонтерством. Но вы же не можете заниматься всеми этими проектами один?

– Я сам занимаюсь всеми проектами, потому что для меня это важно. Но я не один. Мы создаем фонд «Цифровая долина Прикамья», в котором будут работать мои коллеги и вообще все, кто захочет присоединиться и делать что-то полезное для края. Поскольку я работаю в сфере IT, в основном это проекты, связанные с цифровизацией. Но не только. Как вы сказали, мы занимаемся волонтерством. Я хоть и работаю в сфере информационных технологий, прекрасно понимаю, что в такие моменты как сейчас важнее привезти продукты, лекарства, поддержать морально, чем говорить о цифровой экономике.



– А цифровизация вообще волнует людей? Или все же есть более важные проблемы?

– Людей волнует не цифровизация, а проблемы, которые мешают жить лучше. Цифровые технологии – просто один из инструментов, которые помогают эти проблемы решить. Я прекрасно понимаю, что людей волнуют разбитые дороги, доступность медпомощи, качество благоустройства дворов и общественных пространств, доступность связи и так далее. Этими вопросами мы тоже занимаемся, пристаем к органам власти или сами находим какие-то варианты.



– Например?

– Вот на днях добились, чтобы власти включили в план установку вышек связи в нескольких районах в Чусовском районе. У людей появится сотовая связь и интернет. До этого учителя жаловались, что оказались не готовы внезапно перевести учебу в интернет. Решением стала образовательная программа, через которую учителя осваивают современные технологии и подходы. Уже месяц больше 150 пермских учителей работают с лучшими в стране экспертами из «Сколково» и МФТИ.



– Какие у вас планы на будущее?

– Когда появилась идея создать фонд, я решил, что сначала надо что-то сделать, а уже потом рисовать красивые планы и концепции. Я рад, что и без всяких формальностей мы запустили целый ряд проектов, и прежде всего доведем их до конца. Если параллельно к нам обратятся с какими-то новыми просьбами – мы займемся ими. В среднесрочной перспективе мы хотим сделать «Цифровую долину Прикамья» экспертной площадкой. Будем в том числе разрабатывать изменения в законодательство.