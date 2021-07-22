Зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полпред в ПФО обсудили планы совместной работы

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров по телефону провели совещание, на котором обсудили планы совместной работы.

Были определены первоочередные задачи социально-экономического развития ПФО, связанные с отработкой поручений президента РФ Владимира Путина, ускорением реализации национальных проектов и достижением национальных целей.

Дмитрий Чернышенко обозначил программы и инструменты Правительства РФ, в том числе существующие на площадке Координационного центра, руководителем которого он является: «Координационный центр Правительства создан по поручению президента. Мы круглосуточно собираем на его базе первичные данные со всей страны, ведем мониторинг эффективности исполнения поручений президента и премьера, отслеживаем регионы по достижению национальных целей и отрабатываем инциденты. Это позволяет принимать оперативные решения в интересах граждан. Уверен, эти инструменты мы будем наращивать и в работе по округу».

Он также отметил, что у ПФО имеется большой промышленный и научно-технологический потенциал, перспективы развития туристической отрасли и интересные традиции. Вместе с тем, неравномерность с точки зрения бюджетной обеспеченности и проблемы с убылью населения являются общими вызовами.

Игорь Комаров подчеркнул первоочередность выполнения поручений президента РФ и выразил готовность использования всех инструментов, существующих в Правительстве РФ, а также возможностей региональных и окружного ЦУРов для обеспечения прозрачности и ускорения реализации национальных проектов. Также полпред президента РФ выразил уверенность в том, что новый формат участия членов Правительства РФ в решении региональных вопросов, безусловно, будет содействовать улучшению жизни людей и комплексному развитию округов Российской Федерации, что является одной из важнейших задач развития страны в целом.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал, что с Дмитрием Чернышенко у региона выстроена конструктивная работа по подготовке к 300-летию Перми, председателем оргкомитета которого он является. «Тот блок вопросов, который мы совместно решаем в Пермском крае – актуален и для всех регионов ПФО: цифровизация, развитие туризма и ИТ-сектора, привлечение средств в новые объекты культурной, спортивной и образовательной инфраструктуры. Уверены в дальнейшем плодотворном сотрудничестве, направленном на развитие региона», – отметил Дмитрий Махонин.