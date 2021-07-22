23 июля 2021г. в Осинском краеведческом музее пройдет II Научно - практическая конференция «Академический лагерь». Тема конференции этого года: «Командор российского флота - В. Беринг. 340 лет со Дня рождения».





«Академический лагерь» - это научная площадка ежегодного фестиваля эжкстремальных видов спорта «Оса - акватория Беринга». Эпидемиологическая ситуация в связи с новой короновирусной инфекцией в Пермском крае повлияла на решение организационного комитета о переносе фестиваля на 13-15 августа 2021 г, научную же площадку было принято решение провести 23 июля 2021 г. традиционно в Осинском краеведческом музее.



Работа научно - практической конференции начнется с открытия Памятной плиты на здании музея, посвященной участникам Академического отряда Второй Камчатской экспедиции (Изготовитель «Литейная мастерская «Дубровин», г. Екатеринбург).



Академический отряд экспедиции из 15 человек в сопровождении солдат прибыл в Осу в декабре 1733 года. В его состав входили представители Петербургской Академии наук: профессор - истории к Г.Ф. Миллер, автор «Истории Сибири», академик - натуралист И.Г. Гмелин, автор книги «Флора Сибири», студент С.П. Крашенинников, прославившийся позднее, написав книгу «Описание земли Камчатки». Ученые ненадолго остановились в Осе по пути из Казани в Екатеринбург. В задачи Академического отряда входило исследование флоры и фауны районов Восточной Сибири и Камчатки. Именно в честь Академического отряда и получила название ежегодная площадка «Академический лагерь», включающая в себя музейную научно-практическую конференции и лагерь волонтеров.

В этом году тема предстоящей конференции посвящена 340-летию со дня рождения Витуса Беринга.



Конференция пройдет 23 июля, с 12.30 до 15.00 в Осинском краеведческом музее. На конференции будут заслушаны очные выступления, а также видео доклады. Конференцию посетит потомок Беринга - Марат Талгатович Беринг - преподаватель из г. Бийска Алтайского края, выступит автор самого протяженного туристического маршрута, издатель и путешественник - Ильдар Маматов, будут заслушаны видео-доклады Михаила Чирикова - потомка капитана Первого ранга Второй Камчатской экспедиции - Алексея Чирикова, Леонида Рыженко - автора книги – справочника о Сибирском тракте, а также выступят с докладами научные работники Осинского краеведческого музея.



К сожалению, актуальны ограничения в количестве допущенных зрителей на данное мероприятие, но если вам интересно стать участником «Академического лагеря», послушать научные доклады, то позвоните нам, мы постараемся вас записать, телефон: 4-70-03. Осинский краеведческий музей.