В администрации округа прошло заседание оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

20 июля в администрации Осинского городского округа состоялось расширенное заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции с участием главы округа Алексея Григорьева, начальника Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Игоря Андриива, представителей администрации округа, больницы, полиции.



Игорь Андриив рассказал о ситуации по COVID-19, сложившейся на территории Осинского округа, и привёл в своём докладе официальные данные. На сегодняшний день в нашем округе с нарастающим итогом зарегистрировано 775 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Эти данные не включают заболевших, не имеющих клинических проявлений болезни.



Последние четыре недели отмечается рост заболеваемости коронавирусом, причём, если в прошлом году более 60% заболевших были люди старше 50 лет, то в этом году цифры иные:

от 30 до 49 лет – 35% заболевших;

от 50 до 64 лет – 25% заболевших;

до 17 лет – 16% заболевших.



Игорь Андриив подчеркнул, что только массовая вакцинация (должно быть вакцинировано не менее 60% от общей численности населения), а также соблюдение масочного режима, социальной дистанции смогут остановить рост заболеваемости COVID-19 и привести нашу жизнь в планомерное русло. Вместе с тем он отметил, что вакцины, поступающей в Пермский край, недостаточно, и люди вынуждены ждать своей очереди на прививку.



В Осинском округе количество лиц, подлежащих вакцинации, составляет 12620 человек. Первым компонентом привито 4469 человек (35,4%), вторым – 3448 человек (27,3%). У наших соседей – в Еловском округе – вторым компонентом вакцины привито уже 42,3% населения. Осинский округ по количеству вакцинированныхпримерно на том же уровне, что и Чайковский, Чернушка, где привито порядка 30% жителей.



Главный врач Осинской ЦРБ Андрей Котомин дополнил, что на сегодняшний день определено только 2 противопоказания к вакцинации: тяжёлая онкология и тяжёлая аллергия к вакцине.

На сегодняшний день в Пермский край поступает два вида вакцины, пояснил Игорь Андриив. В подавляющем большинстве это ««Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Она была зарегистрирована первой 11 августа 2020 г. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона», зарегистрирована 13 октября 2020 г. Но её Пермский край получает в небольших количествах.



Алексей Григорьев отметил, что если бы вакцины в наш округ поступало больше, то процент привившихся был бы значительно выше. Очередь на вакцинацию большая, и многие вынуждены уезжать в другие районы края, чтобы сделать прививку от коронавируса. Вместе с тем, в Осинском округе ведётся профилактическая работа, регулярно проводятся рейды по соблюдению в общественных местах масочного режима.



Дополнительно к главной теме Игорь Андриив проинформировал участников мероприятия о ситуации с инфекционными заболеваниями в Осинском округе за первое полугодие 2021 года: их зарегистрировано 4640 случаев. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составляет 68%, и произошёл он в основном за счёт ОРЗ.



- По группе кишечных инфекций идёт резкое снижение в 2,5 раза, - сообщил Игорь Андриив. – Не регистрировалась заболеваемость сальмонеллёзом, дизентерией, острым вирусным гепатитом А и В. Не зарегистрированы управляемые детские инфекции – корь, коклюш, дифтерия, краснуха, паротит, а также геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, клещевой энцефалит. Также в этом году в Осинском округе выявлено 9 случаев туберкулёза (наблюдается небольшой рост). Среди паразитарных заболеваний – 11 случаев энтеробиоза.



Андрей Котомин прокомментировал факт снижения заболеваемости кишечными инфекциями. Не секрет, что лучшей профилактикой таких заболеваний является мытьё рук, и постоянное напоминание жителям в различных источниках информации «чаще мыть руки, чтобы не заразиться ковидом» сыграло свою положительную роль.

Что касается качества питьевой воды в городе, то в 2021 году была взята 31 проба, при исследовании выявлено 4 нестандартных. МУП «Водоканал-Оса» приняты меры для исправления ситуации. По селу: отобрано 28 проб питьевой воды, по микробиологическим показателям все стандартные.



Специалисты Роспотребнадзора провели обследования и в учреждениях образования в Осинском округе. Данные следующие:

- освещённость – 65 замеров, все стандартные;

- качество готовых блюд по микробиологическим показателям – 46 проб, 1 нестандартная;

- качество готовых блюд по калорийности – 78 проб, все стандартные;

- охват горячим питанием учащихся старших классов – 100%.



В конце своего доклада Игорь Андриив обратил внимание на тревожный показатель по Пермскому краю: идёт значительный рост отравлений наркотиками, в том числе, со смертельным исходом. Данные по территориям пока находятся в стадии обработки, не получены они пока и по Осинскому округу.



Источник - администрация Осинского городского округа