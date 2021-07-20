В дни голосования в Пермском крае все избирательные участки будут под видеонаблюдением

Для обеспечения прозрачности и легитимности процесса голосования в дни выборов с 17 по 19 сентября, Избирательной комиссией Пермского края принято решение дополнительно обеспечить 887 помещений для голосования средствами видеофиксации.

Ранее Центральной избирательной комиссией было принято решение разместить средства видеонаблюдения на 871 УИК (на которых голосуют порядка 80% избирателей региона) и 53 ТИК в Пермском крае. Таким образом, средствами видеофиксации будут оснащены все избирательные участки региона.

В комплекс видеофиксации будет входить одна или две камеры. Одна камера будет установлена, если в помещении для голосования в ее ракурсе будут одновременно находиться места выдачи бюллетеней и ящики для голосования, а также сейф для хранения сейф-пакетов с бюллетенями, по которым прошло голосование 17 и 18 сентября. В противном случае – предусмотрена установка двух камер видеонаблюдения.

Видеонаблюдение будет осуществляться с 7 утра 17 сентября и до подписания протокола об итогах голосования на каждом УИК и ТИК. При этом изображения с 871 участковых комиссий и 53 ТИК помимо записи - будут транслироваться online в ситуационные центры общественного наблюдения, в которых может находиться любой заинтересованный человек. Доступ к трансляции также будет у штабов зарегистрированных партий и кандидатов.

По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, «впервые в Пермском крае все избирательные участки на выборах будут оснащены системами видеонаблюдения. Это позволит нам провести голосование предельно прозрачно».