Переселенцы из аварийного жилья в Прикамье смогут купить квартиру в новостройке с помощью эскроу-счетов

Финансовый инструмент позволяет снизить риски во время сделки, благодаря чему у жителей появится возможность приобретать помещения бо́льшей площади.

Правительство Пермского края скорректировало механизм выплаты субсидий при расселении аварийного жилья в регионе. Теперь жители смогут направлять средства на покупку квартиры в новостройке только с использованием эскроу-счетов (специальных расчетных документов, позволяющих снизить риски при оформлении сделки – ред.). Это позволит защитить средства граждан. Кроме того, при желании купить квартиру бо́льшей площади и стоимости, человек может получить кредитные средства, так как выплата субсидии является гарантией для банка.

Как подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, при принятии соответствующего решения Правительство региона исходило из необходимости усовершенствовать существующий механизм субсидирования переселенцев, расширить их права на приобретение новых квартир.

«Собственники получат больше возможностей при переселении из аварийного жилья. Они смогут выбирать квартиру из более широкого перечня вариантов – как на вторичном рынке, так и в новостройке. Кроме того, у них появится возможность купить квартиру бо́льшего метража. Наша ключевая задача – повышать уровень жизни граждан здесь и сейчас, переезд из аварийного жилья в новостройку, с использованием безопасного механизма эскроу, определенно, сделает жизнь переселенцев комфортнее», – отметил Дмитрий Махонин.

Отметим, ранее переселенцы из аварийного жилья могли направить субсидию на покупку квартиры в новостройке по старым правилам долевого участия. Однако этой возможностью никто не воспользовался. «Граждане опасались рисков долевого строительства. Теперь их средства будут защищены, и мы предполагаем, что интерес к новостройкам повысится, – обозначил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. – В новых домах сегодня большой выбор планировок, площадей квартир, стоимости, месторасположения дома – это позволит каждому переселенцу выбрать оптимальный вариант при желании жить именно в новом доме».

Напомним, получить субсидию можно при расселении по национальному проекту «Жилье и городская среда» и по региональной программе. Этот механизм доступен только собственникам. Гражданин может выбрать жилье, которое планирует купить, в любой точке Пермского края. Субсидия в отличии от выплаты выкупной стоимости может быть направлена только на покупку жилья. Средства направляются от муниципалитета напрямую продавцу выбранной собственником квартиры. Гражданин может купить одно или несколько жилых помещений, а если средств субсидии не хватает на выбранную квартиру, можно добавить свои деньги.

По информации Министерства строительства Прикамья, с начала 2019 года в Пермском крае расселено 263,8 тыс. кв. метров аварийного жилья, в благоустроенные квартиры переехали 16 959 человек. Среди способов переселения, доступных для граждан: обмен жилья, получение выкупной стоимости, получение субсидии. Условия переселения в крае регулярно расширяются, чтобы гражданам было комфортней переезжать. Например, в 2020-2021 гг. в 12 муниципалитетах начались работы по строительству новых домов, куда будут заселять граждан из аварийного жилья путем замены аварийной квартиры на новую.