Государственная поддержка по отдыху и оздоровлению детей от 7 до 17 лет

Родители, которые отправляют ребенка в детский летний лагерь, могут получить компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку. Заявления на компенсацию принимаются по 31 июля текущего года.

А также по 30 октября производится прием заявлений от родителей на предоставление путевки в загородный лагерь отдыха и оздоровления детей, детский оздоровительный лагерь санаторного типа.

Приём заявлений осуществляется управлением образования и социального развития администрации Осинского городского округа по адресу: 618122, Пермский край, г. Оса, ул. Ленина, 25, каб. 7 (2 этаж).

О требованиях по пакету документов, которые необходимо предоставить вместе с заявлением, можно узнать на официальном сайте Осинского городского округа или по телефону 8(34291)431 27.

Объем средств на оказание господдержки в форме предоставления компенсации определяется в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований. Государственная поддержка не предоставляется для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума в среднем по Пермскому краю на душу населения.

Администрация Осинского городского округа