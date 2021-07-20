В Прикамье выполнены более 70 процентов работ первого этапа по уничтожению борщевика Сосновского

В Пермском крае в рамках первого этапа по уничтожению борщевика Сосновского завершено более 74 процентов от запланированного объема работ. Во многих муниципалитетах обработка заросшей опасной культурой территории будет проходить повторно, в том числе в течение нескольких лет.

Напомним, комплексная работа по уничтожению ядовитого растения в Прикамье ведется второй год. Борьба с борщевиком находится на контроле губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Все применяемые меры помогают обезопасить людей и животных от получения ожогов.

Ранее глава региона неоднократно отмечал важность очистки территории края от этого сорняка. «К сожалению, много лет этой проблемой никто не занимался. Мы с прошлого года начали выделять территориям из регионального и муниципальных бюджетов субсидию на уничтожение борщевика в общем объеме 40 млн руб. в год, и будем продолжать это делать», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

По информации регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в ходе первого этапа завершены мероприятия по борьбе с сорняком в Большесосновском районе, Березовском, Куединском, Уинском, Частинском муниципальных округах, а также в Красновишерском, Краснокамском, Нытвенском, Октябрьском, Осинском, Чайковском, Чернушинском и Чусовском городских округах.

В 2021 году на территории Осинского городского округа запланировано обработать 48,7 гектара от борщевика Сосновского как в городе, так и в сельских населенных пункта, – сообщили в управлении развития инфраструктуры администрации округа. На сегодняшний день завершен первый этап обработки, в конце июля планируется второй. Всего на борьбу с борщевиком выделено 1 млн 82 тыс. руб., из них из краевого бюджета – 361 667 руб., из местного – 720 544 руб. Работы проходят на муниципальных землях, в то время как борьба с опасным растением на частных участках – это ответственность собственника. Требование своевременно производить его уничтожение собственниками закреплено Правилами содержания и благоустройства Осинского городского округа, утвержденных решением Думы. Собственники земельных участков, не соблюдающие данное требование, будут привлекаться к административной ответственности. В данный момент специалисты администрации ведут работы по выявлению борщевика не только на муниципальных землях, но и на частных участках, проводят беседы об ответственности собственников земельных участков за произрастание борщевика, о способах борьбы с ним.

«С помощью краевых субсидий в Прикамье обработано уже более 1335 гектаров земель, заросших борщевиком. Всего в этом году благодаря господдержке обработают 2,4 тыс. гектаров. Около 600 гектаров будет обработано из прочих бюджетных источников, 2 тыс. гектаров планируется к уничтожению владельцами частных земель. В целом, за этот год борщевик в регионе уничтожат на площади 5 тыс. гектаров», – сообщают в краевом Минсельхозпроде.

В ведомстве отметили, что в текущем сезоне сорняк начали уничтожать еще до цветения (в мае-июне), тогда как в прошлом году – только с июля. Ранний старт кампании по уничтожению борщевика в регионе позволяет рассчитывать на то, что по итогам года от опасного растения фактически полностью обработают земли населенных пунктов десяти муниципалитетов. Это Губаха, Березники, Кунгур, Суксун, Чусовой, Кизел, Большесосновский район, Юрлинский, Кочевский и Кудымкарский муниципальные округа. В пяти муниципальных образованиях на землях населенных пунктов борщевик обработают на 60-80%: Верещагино, Очер, Добрянка, Березовский и Ординский муниципальные округа.

Помимо указанных территорий о проблемах с борщевиком на портал «Управляем вместе» могут сообщить жители других муниципальных образований Прикамья. После публикации обращения информация поступает в личный кабинет ответственного лица, и в дальнейшем проблемный участок муниципалитет включает в план мероприятий по уничтожению сорняка. По данным Минсельхозпрода края, начиная с 2019 года, на сайт поступило более 790 таких сообщений от жителей. Все указанные участки были занесены на интерактивную карту.

Так, из Осинского городского округа поступали сигналы на участки, заросшие борщевиком, которые расположены в деревне Бархатова, селах Комарово, Гремяча, поселке Лесной, а также вдоль дорог, например, поступило сообщение на заросли борщевика на обочинах трассы Крылово-Тишкова.

«С этого года на портале действует сервис, который позволяет жителям получать полный ответ на каждое обращение с указанием сроков проведения планируемых работ на заявленной территории, либо с планом проверок в отношении собственников, допустивших зарастание борщевиком. Таким образом, в Прикамье создана эффективная система обратной связи, которая позволяет отслеживать ход уничтожения борщевика на каждом засоренном земельном участке», – подчеркнули в ведомстве.

В краевом Министерстве сельского хозяйства и продовольствия также обратили внимание на то, что в этом году в приоритете при ликвидации вредной культуры находятся территории проживания людей, а в следующем сезоне краевые субсидии планируется предоставить на обработку опасных зарослей на всех категориях земель, включая сельскохозяйственные угодья, леса и пр.

Отметим, уничтожением сорняка на территориях региона и муниципальных образований Пермского края занимаются специализированные бригады, которые обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. В случае повторного роста борщевика на уже обработанных территориях, подрядчики обязаны по гарантии вновь провести мероприятия по его ликвидации.

Напомним, за неуничтожение борщевика действуют штрафы. Для частных владельцев земли они составляют от 500 до 2 тыс. руб., для должностных лиц – от 10 до 20 тыс. руб., для юрлиц – от 30 до 50 тыс. руб. Мониторинг содержания земельных участков проводит управление Россельхознадзора по Пермскому краю и органы муниципального земельного контроля.

Фото Татьяны Бикмаевой

Справка «ОП»

В Пермском крае общая площадь земель, заросших борщевиком Сосновского, составляет 59 тыс. гектаров. При этом большая часть сорняков произрастает на землях сельхозназначения – здесь борщевик занял 38 тыс. гектаров. Еще 9 тыс. гектаров «захвачено» ядовитым многолетником в населенных пунктах. С борщевиком борются преимущественно механическим способом – многократным скашиванием или выкапыванием корневой системы растения в течение всего вегетационного периода. Химический метод уничтожения сорняка более эффективен, однако подходящие для этого вещества можно использовать только на определенных территориях в соответствии с действующими гигиеническими требованиями к безопасности.