У сборной Пермского края – главный приз

На музыкальном фестивале команд КВН «Голосящий КиВиН 2021», который прошел 16-17 июля в Светлогорске Калининградской области, впервые в истории команда из Перми получила высшую награду – «Большого КиВиНа в Золотом».

«Сборная Пермского края», в состав которой входит осинец Игорь Караваев, одержала уверенную победу на этом фестивале. «Конкуренция за победу была высокой, поэтому получить главный приз фестиваля особенно почетно и немного неожиданно!» – говорят участники команды.

«Голосящий КиВиН» – ежегодный музыкальный фестиваль команд КВН в рамках сезона Высшей лиги КВН. На нем проводится только музыкальный конкурс, вместо баллов участники получают от жюри специальные награды («КиВиНов»). В этом году лучших выбирали Алла Михеева, Александр Панайотов, Сергей Светлаков, Наталья Ищенко и Евгений Гришковец.На него приехали более двух десятков команд из регионов России и стран ближнего зарубежья, 16 из них прошли отбор. Они приняли участие в гала-концерте фестиваля, который состоялся на сцене театра эстрады «Янтарь-Холл».

Напомним, в этом году пермская сборная достаточно успешно выступает в Высшей Лиге и в начале лета вышла в полуфинал. В успехе команда немалая заслуга нашего земляка Игоря Караваева, который играет одну из ключевых ролей – Игоря Саныча – «главного в этом балагане».

Следите за телеэфирами и болейте за наших!