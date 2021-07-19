«Единая Россия» запустила интернет-портал для сбора предложений в народную программу

Это поможет сделать ее по-настоящему народной, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят к нам. Чтобы ни одно предложение не потерялось и получило свое развитие и отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь», - отметил Андрей Турчак.

Принять участие в формировании народной программы на сайте NP.ER.RU можно двумя способами. Первый – проголосовать за предложения в одном из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Каждый из них отражает наиболее важные направления. Второй способ – направить свои предложения через специальную форму.

Предусмотрен и офлайн формат – можно заполнить анкету в региональной общественной приемной «Единой России» или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

Кроме этого, «Единая Россия» проводит в каждом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы. В них принимают участие представители научного сообщества и профессиональных сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти и депутаты.

Также на площадке «Единой России» уже прошли две стратегические сессии по сбору предложений в народную программу - по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты.

В частности, звучали инициативы об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, о налоговых льготах для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, меры поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками, расширение возможностей маткапитала и другие.

Кроме того, участники предлагали предусмотреть в народной программе расширенные меры поддержки детей-инвалидов (упростить процедуру прохождения медико-социальной экспертизы, сделать доступнее получение средств технической реабилитации, ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями), совершенствовать доступность городской среды для инвалидов, расширить возможности для образования и трудоустройства людей с проблемами по слуху.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

- «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая сформировала списки своих кандидатов на выборы в результате предварительного голосования – то есть на основе выбора самих избирателей. Точно так же сегодня партия формирует свою программу исходя из пожеланий и предложений жителей. Тем самым создавая действительно народную программу, реализация которой будет максимально выполнять наказы избирателей.

В Пермском крае работа по сбору таких наказов уже идёт. Среди наиболее серьёзных задач, которые ставят перед партией избиратели Прикамья – строительство третьего моста через Каму в Перми, которое требует привлечения федеральных средств. Строительство краевой инфекционной больницы и ряда медучреждений в территориях края. Кроме того, на основе предложений жителей формируется перечень строительства новых школ и детсадов с тем, чтобы люди могли водить своих детей в школы и садики в шаговой доступности от места жительства.

Напомним, в Пермском крае продолжается процесс выдвижения кандидатов на выборы. В Госдуму намерены баллотироваться представители пятнадцати реготделений, в краевое Заксобрания – десяти. Среди них «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, СРЗП, «Яблоко», «Партия пенсионеров», «Новые люди» и другие партии. Продолжают сбор подписей самовыдвиженцы, включая троих прикамских кандидатов в Госдуму. Период подачи документов на выдвижение кандидатов завершится 22 июля в 23 часа 59 минут 59 секунд. Приём документов на регистрацию кандидатов стартовал 5 июля и завершится 4 августа в 18 часов, пояснили в пресс-службе прикамского крайизбиркома