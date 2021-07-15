Осинский школьник стал стипендиатом фонда «Новые имена»

– Я убеждена, что у каждого ребенка есть способности. Наша задача заключается как раз в том, чтобы их раскрыть, вытащить талант наружу и по возможности развить. А это не так-то просто в нашем современном мире. Дети залипают в телефонах и планшетах, теперь им сложнее объяснить, что без труда не выловишь и рыбку из пруда, и чтобы был результат надо упорно заниматься, – говорит Наталья Вергизова, преподаватель по классу баяна Осинской детской школы искусств.

Неделю назад она со своим воспитанником Романом Кобелевым вернулась из Суздаля, где мальчик проходил летнее обучение в музыкальной школе, организованной фондом «Новые имена». Роме десять лет, четыре из которых он учится играть на баяне в школе искусств. Бабушка с музыкальным образованием распознала у маленького внука абсолютный слух. Ребенок в точности повторял хлопками заданный такт. Тогда на семейном совете решено было отправить Рому играть на баяне.

Неожиданно для всех в апреле этого года юный баянист прошел отборочный тур всероссийского конкурса «Новые имена» им. Иветты Вороновой, президентом которого является народный артист РФ Денис Мацуев, и стал стипендиатом.

Всего в этом году на участие были заявлены 82 молодых музыканта и 65 юных художников из Перми, Чайковского, Краснокамска, Чусового, Осы, Барды, Соликамска, Березников и других территорий края. Отбор проходил в два этапа. Во второй тур прошли 30 музыкантов, из которых жюри, состоящее из московских преподавателей консерваторий и институтов, выбрало 8 дарований, получивших стипендии и бесплатными двухнедельными путевками в летнюю музыкальную школу, которая находится в красивейшем историческом городе Суздале.

Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена» и Пермская краевая филармония при поддержке министерства культуры Пермского края провели региональный конкурс юных на соискание стипендии уже 11-й раз. В 2020 год, несмотря на пандемию коронавируса, благотворительный фонд «Новые имена» также провел отбор стипендиатов: в Пермском крае ими стали 6 юных дарований.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отмечал необходимость создавать условия для развития творческих способностей одаренных детей. В том числе одной из ключевых задач правительства в регионе – улучшение материальной базы детских школ искусств. Еще один проект, направленный на поддержку музыкально одаренных детей, связан со строительством краевой музыкальной школы-интерната, рассчитанной на 350 учащихся: ее открытие позволит перейти на более высокий уровень подготовки и обучения звезд исполнительского искусства.

Поддержка юных дарований и обеспечение условий для качественного профессионального образования в сфере культуры – приоритетные задачи нацпроекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным Министерства культуры Пермского края, сегодня в регионе работают 74 муниципальных детских школ искусств, в том числе 21 – в сельской местности. В них учится более 30 000 ребят.

– Наши ученики каждый год принимают участие в конкурсе, но региональный отбор удалось пройти только второй раз. Рома уже был лауреатом краевых, всероссийских и международных фестивалей. И все же победа стала для нас радостной новостью. Мальчик покорил жюри не только хорошей игрой, но и способностью чувствовать музыку и сливаться с ней в одно целое. Конечно, как и все дети, он нетерпелив, нередко его приходится убеждать заниматься и отрабатывать не по разу трудные моменты в пьесах, но через это проходят все ребята. Задача педагога сделать так, чтобы после преодоления первых трудностей у учеников появилась тяга к музыке, тогда им уже не надо будет напоминать, – делится Наталья Вергизова.

Поездка в Суздаль подарила мальчику не только много ярких эмоций, новых впечатлений и друзей из разных городов. Путешествие вдохновило Рому на новые музыкальные достижения. Осинскому школьнику выпал уникальный шанс поучиться у известных педагогов Российской академии музыки имени Гнесиных. Участники школы ежедневно посещали уроки музыки, выполняли домашние задания, участвовали в отчетных концертах и много занимались. За две недели ученики проделали столько работы, сколько не сделали бы и за полгода обучения дома.

– Мне очень понравилась поездка, я узнал много интересного, научился новым приемам. Кроме занятий, у нас были экскурсии по Суздалю, там очень красиво. У меня появились друзья из Перми и других городов. Мы договорились постараться в следующий раз опять выиграть и встретиться снова в летней школе, – делится своими впечатлениями Рома.

По приезде домой юный музыкант сразу взялся за баян, чтобы сыграть для родителей новые пьесы, которые он выучил в летней школе и показать усвоенные приемы. На музыку сбежались все соседи и получился небольшой импровизированный концерт.

– Рома начал играть, а я слышу, что за окном какие-то странные звуки, открываю створку, а там все соседские ребятишки хлопают и кричат «браво». Пригласили их к себе домой, и сын сыграл для нас несколько пьес подряд. Получилось здорово. Вот что значит народное признание! – улыбается мама музыканта Ольга Сергеевна.

Кристина ТАТАРНИКОВА