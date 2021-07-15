В Осе побывал сингапурский бизнесмен, потомок в четвертом поколении известной пермской династии чаеторговцев Грибушиных Бенджамин Дюпал с супругой Екатериной, а также известный пермский режиссер и продюсер Варвара Кальпиди, которая занимается исследованием биографии купцов Грибушиных и является автором нескольких фильмов об истории Перми.

Гости посетили краеведческий музей, полюбовались просторами Камы и, конечно, прошли по пути Беринга, тем самым завершив тестирование нового туристического маршрута «Экспедиция Беринга. Оса».

Варвара Кальпиди рассказала, как связано имя Грибушиных с нашим городом:

– Мы совершаем паломничество по местам, связанным с именем купцов Грибушиных. Так, мы посетили село Топорнино в Башкирии, городе Бирске, сегодня в Осе. Эти точки отмечены на рекламных афишах чаеторговцев. Мы сюда приехали не только узнать о Витусе Беринге, но и подробности того, как проводилась торговля чаем на Осинской ярмарке.

В России, и в Пермском крае, в частности, активно развивается внутренний туризм. Создаются новые маршруты. Один из них – это «Экспедиция Беринга» – уникальный культурноисторический и туристический проект. Он состоит из серии туров на пути следования Великой Северной экспедиции XVIII века под руководством русских офицеров Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Основа маршрута – легендарная история нашей страны и великих географических открытий.

Подобные туры запланированы по двенадцати муниципалитетам Прикамья, а также в Свердловской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском округе, и город Оса стал одним из первых, где опробован новый туристический маршрут. Сначала по нему прошли туристы-эксперты, затем в городе побывала большая экскурсионная группа из Перми, в заключение – vip-гости.

Новый турмаршрут – это возможность окунуться в атмосферу 18 века и взглянуть на город глазами участников Камчатской экспедиции, которая останавливалась в Осе. Прогулка по старинным улочкам, участие в квесте «По следам Беринга», дегустация блюд на «Кухне Беринга», прогулка по Каме и ночевка в глэмпингах в «Бухте Беринга» оставляют неизгладимые впечатления.

– Мы завершаем тестирование туристического продукта, который состоит из нескольких блоков – ночевка, питание и развлекательно-информационная составляющая. Совместно с краеведческим музеем мы подготовили квест, который можно пройти как онлайн, так и вживую. Для нас, разработчиков маршрута, крайне важна обратная связь. И я вижу, как туристам в первую очередь нравится в Осе спокойствие, тишина, умиротворенность, добродушие людей. На всех трех этапах тестирования маршрута мы чувствовали гостеприимство и радушие осинцев, – рассказывает подробности руководитель проекта Ильдар Маматов, почетный гражданин Осинского района, член Русского географического общества, автор Международного проекта «Великая Северная экспедиция Витуса Беринга», – Осу ждет большое будущее, тем более наш город сейчас на волне развития туризма, так как глава округа недавно стал победителем всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». И туроператоры уже заинтересованы в предложении туристам поездок в Осу.

В заключение поездки бизнесмен Бенджамин Дюпал, потомок купцов Грибушиных, поделился своими впечатлениями от посещения города:

­– Я был очень рады побывать в Осе, мы с супругой долго собирались, и наконец приехали сюда по приглашению Ильдара Маматова. Первое впечатление от города – очень красивые улицы. И такое ощущение, что мы рядом с морем, а не на реке – настолько далеко берега. Музей – уникальный, очень интересный. Я никогда не видел диорамы, меня это очень поразило. Потрясающее место!

Отметим, что в Осе в последние годы активно развиваются различные направления туризма. В рамках механизма государственно-частного партнерства возводится необходимая инфраструктура для комфортных путешествий, расширяются музейные экспозиции, создаются новые туристические маршруты, организуются мероприятия всероссийского масштаба. Благодаря этому планируется увеличить туристический поток в нашу территорию. И разработка новых туристических маршрутов способствует привлечению туристов.

Ольга Сёмина

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Прикамья Дмитрий Махонин отмечает, что развитие туристической отрасли является важным для края направлением работы. «Пермский край – уникальная территория с неповторимыми природными памятниками и ландшафтами, коллекциями музейных экспозиций. На фестивали Прикамья приезжают зрители со всей страны и зарубежья. Сейчас краевым правительством проводится большая работа для развития туристической инфраструктуры, создания новых маршрутов и ярких событий, которые будут привлекать в регион гостей. Кроме того, начали задействовать меры поддержки для предпринимателей в части субсидирования. Например, благодаря этому в Осе установлены глэмпинги как относительно недорогие, но комфортные места пребывания путешественников. Будем и дальше поддерживать все проекты и инициативы, чтобы вывести сферу туризма в регионе на новый уровень».