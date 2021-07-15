В детский сад рядом с домом!

В мае этого года в Кондратово открылся новый современный детский сад, и теперь каждое утро сюда приходят 280 ребятишек. В июле приведут своих детей в новый садик и жители микрорайона Парковый краевой столицы. И совсем скоро откроет двери новый трёхэтажный большой детсад в Юрле – 12 оборудованных групп, в том числе и ясельные, уже готовы.

Детские сады в Прикамье строятся как за счёт краевого бюджета, так и в рамках нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. В планах на ближайшие три года – строительство ещё 14 новых детских садов в 9 территориях края. И 25 новых школ по нацпроектам «Образование» и «Жильё и городская среда».

«Наша семья очень довольна!»

Дети – наше будущее, и от того, в каких условиях они будут воспитываться и расти, зависит многое. Поэтому строительство комфортных, современных и оснащённых дошкольных учреждений – задача для региона приоритетная. Сегодня в Прикамье создаются современные и комфортные условия для обучения и развития детей, а родители могут не волноваться и спокойно идти на работу. Так, в прошлом году за счёт краевого бюджета были построены детский сад в посёлке Горный и 7 детсадов в рамках нацпроекта «Демография», в которые пошли ребята из Березников, Лобаново, Краснокамска, Лысьвы, села Тис, Кудымкара и села Карьёво. «Моему сыну дали путёвку в новый детский сад, и я смогла выйти на работу. Каждое утро Сеня идёт в садик с удовольствием – там у него друзья, занятия, прогулки. И мне нравится: в садике чистота, порядок, всё новое, интересные игрушки, дети под присмотром педагогов. Наша семья очень довольна!» – говорит жительница Лысьвы Елена Ведерникова.

В этом году реализация нацпроекта продолжается: в планах на 2021 год строительство ещё 10 детских садов на более чем две тысячи мест. При этом 6 из них уже сданы – 4 в Перми, 1 в Кондратово и 1 в Юрле. До 2023 года новые детские сады откроются также в деревнях Гаревая и Чумна Чайковского округа, в Очёре, Косе и Малой Серве Кудымкарского округа и в других территориях. Новые детсады ждут во многих семьях. «Дочка как раз подрастёт, получим путёвку в детский сад, жена на работу выйдет. Семейный бюджет пополнится – начнём потихоньку дом ремонтировать», – планирует житель Очёра Николай Трапезников – папа малышки Сони.

Качественно и в срок

На контроле не только сроки сдачи объектов, но и качество работ. При этом детские сады в муниципалитетах не должны уступать по оснащению лучшим школам и садам краевой столицы, поэтому за два ближайших года на новое оборудование для дошкольных учреждений планируется направить более ста миллионов рублей.

Новый детский сад помог решить в Кондрратово проблему очерёдности для детей старше 3 лет. «Старшего сына было сложно в сад устроить, а для дочки получила путёвку без проблем и нервов», – рассказывает мама Артёма и Кати Наталья Смирнова. А специализация у садика художественно-эстетическая: дети занимаются живописью, музыкой, танцами, есть мультстудия. Новый детский сад в Юрле на 240 мест позволит решить проблему с очередью в ясельные группы и перевести ребят из старых помещений в современное здание. В новом садике есть музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда, психолога и методиста, медицинский кабинет. Здание оснащено современной мебелью и техникой, а территория вокруг благоустроена – установлены игровые площадки, беседки. Важно сокращать очередь в детские сады и в краевой столице – вопрос для миллионного города актуальный. Благодаря строительству детсада на улице Желябова у жителей микрорайона Парковый впервые за долгое время появится возможность устроить детей старше 3 лет в детсад рядом с домом. «В своё время мы возили старшего сына в садик в соседнем районе – это проблематично. А младшего уже будем водить в сад рядом с домом!

Радуют и современное оборудование, и комфортные просторные помещения», – говорит многодетная мама Ирина Гараева. В новом детском саду также будут и ясельные группы, места в которых всегда очень востребованы, и группа для детей с особыми возможностями здоровья.

В первую очередь

Доступность качественного образования должна быть на всех уровнях, поэтому сосредоточены в крае и на строительстве школ. Оно ведётся в рамках нацпроектов «Образование» и «Жильё и городская среда», инициированных Президентом России Владимиром Путиным. В этом году в Прикамье планируется построить 9 школ для более чем 4000 учеников – и это почти половина от плана на ближайшую трёхлетку. Уже сдана новая школа в Кочёво на 400 мест, в ближайшее время завершится строительство школ в Чайковском, Сылве, а также нового корпуса школы № 93 в Перми. А самая большая школа на 1224 ученика в этом году будет построена в Березниках. Планируется, что все объекты, по которым сегодня ведутся работы, примут ребят до 2024 года. Благодаря нацпроекту «Образование» сегодня в Прикамье также работает 21 центр образования «Точка роста», центры допобразования ДНК, IT-куб и «Академия первых».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Пермский край может совершить прорыв в обеспечении детей школами и садами. И очень важно, что сегодня строятся профильные школы и детские сады, которые оснащены современным оборудованием для учебных процессов. И это хороший пример того, как наша жизнь меняется к лучшему здесь и сейчас», – отмечает глава региона Дмитрий Махонин.

Источник: газета Эфир № 27 от 08.07.2021