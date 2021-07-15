Семьям и детям - поддержка государства

С 1 июля стартовал прием заявлений на выплаты для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте 8-16 лет. Инициативы Президента России поддержаны и утверждены Государственной думой и региональными властями.

Новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей в возрасте 8–16 лет, а также беременным женщинам, находящиеся в трудном материальном положении и вставшим на учёт в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Важным условием для получения новых пособий является размер дохода семьи: он не должен превышать прожиточный минимум в регионе. В Прикамье он составляет 10 844 руб.

Так, выплата семьям с одним родителем составит 5562 руб. в месяц на каждого ребёнка (50% от прожиточного минимума ребёнка в регионе – 11124 руб.), а выплата беременной женщине – 5816,5 руб. (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 11633 руб.).

При этом выплата одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет назначается как единственным родителям, так и тем, кто имеет решение суда об уплате алиментов. Она распространяется и на детей-сирот, проживающих в семьях. В этом случае оформить пособие должен опекун. Размер выплаты будет индексироваться. Коснётся она примерно 7800 человек.

Будущие мамы смогут претендовать на социальную выплату при условии постановки на учёт в срок беременности до 12 недель. Выплата устанавливается, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения. В Прикамье в ближайшее время такое пособие смогут получить почти 600 будущих мам.

В Пенсионном фонде РФ подчёркивают, что женщины, вставшие на учёт до 1 июля, также имеют право на установление данной выплаты (при соблюдении остальных условий). Пособие в данном случае будет назначаться с месяца обращения за ним. На установление данной выплаты имеют право не только работающие женщины, но и женщины, которые не работают, если соблюдено правило «нулевого дохода».

По словам губернатора Дмитрия Махонина, задача региона и местных властей – обеспечить гарантированное исполнение всех озвученных президентом мер поддержки «Предложения и поручения президента актуальны для всех сфер жизни Прикамья. Они направлены на защиту и поддержку людей, заботу о людях, в конечном счете повышают качество жизни наших земляков. Меры, которые инициированы президентом – беспрецедентные, многие вводятся впервые. Это поддержка детей в возрасте с 8 до 16 лет в неполных семьях, поддержка беременных женщин, это возможность улучшения отдыха в летних лагерях для детей, 100-процентная оплата больничных», – заявил губернатор.

Заявления удобнее всего подать в электронном виде через портал Госуслуг или обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда. Для получения пособия обязательно нужна карта «МИР».

– О новой поддержке одиноких родителей я узнала из новостей. Оформить пособие оказалось очень просто, – говорит Жанна Трефилова, многодетная мама из Осы, – На портале Госуслуг заполнила заявление, ввела данные детей, и через десять дней нам придёт ответ. На все у меня ушло не более получаса. Никакого сбора справок и очередей, что очень удобно. Конечно, это серьезная помощь, для нашей семьи. Я воспитываю четырех детей, старшая дочь пойдет в этом году в третий класс. Если раньше мне приходилось каким-то образом приспосабливаться и выкраивать средства из семейного бюджета на покупку одежды и обуви, особенно сезонной, а также школьных пренадлежностей, то теперь станет гораздо легче. Я буду знать, что каждый месяц мне будут выплачивать определенную сумму, на которую я уже смогу покупать каждому ребенку необходимые вещи и при этом не ограничивать других, нам не придется экономить на питании, чтобы купить, к примеру, осеннюю куртку и сапоги. Получая ежемесячное пособие на ребенка, я смогу рационально планировать расходы и обеспечить детей всем необходимым.

Сегодня в Пермском крае действует более 40 мер социальной поддержки семей. Таким образом, каждая семья с детьми в определенный период времени является получателем тех или иных видов помощи. Полный перечень мер социальной поддержки семей с детьми можно найти на сайте Министерства социального развития Пермского края сайте Министерства социального развития Пермского края