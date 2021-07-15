Благодаря ТОСЭР в Чусовом и Нытве в Прикамье создано почти 100 новых рабочих мест

Территории опережающего социально-экономического развития пополнили бюджеты Прикамья и муниципалитетов на более 350 млн рублей.

14 июля, на заседании Правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина рассмотрен вопрос о развитии территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой» и «Нытва».

Как отметил глава Прикамья Дмитрий Махонин, для моногородов, традиционно сталкивающихся с безработицей, оттоком населения и прочими социальными проблемами, роль ТОСЭР очень важна. Особый статус позволяет территориям создавать новые рабочие места, получать дополнительные поступления налогов в бюджеты разных уровней, которые идут на развитие муниципалитета и создание комфортных условий жизни для местного населения.

«Благодаря работе ТОСЭР «Чусовой» и «Нытва» бюджеты Пермского края и двух муниципальных образований пополнились более чем на 350 млн руб. Причем налоговые отчисления продолжают расти, несмотря на существующие льготы. Это говорит об устойчивом развитии территорий. Поэтому еще раз напоминаю всем членам Правительства края и главам муниципалитетов, что мы должны в приоритетном порядке обеспечивать резидентов наших ТОСЭР всем необходимым, в том числе кадрами. Это очень важно, поскольку мы работаем, прежде всего, для решения социальных проблем в моногородах, а не только для увеличения налогов. Сегодня резидентами ТОСЭР создано порядка 1100 новых рабочих мест, и это еще не предел», – подчеркнул губернатор.

О текущей ситуации в территориях опережающего социально-экономического развития Прикамья рассказал заместитель председателя Правительства – министр территориального развития Пермского края Александр Борисов. ТОСЭР «Чусовой» был создан в 2017 году, и на сегодняшний день в нем заключены соглашения о сотрудничестве с 19 резидентами, 12 из них уже запустили свои производства. Кроме того, в ближайшее время в территории появится 20-й резидент. На рассмотрении в краевом Министерстве территориального развития находится заявка на заключение соглашения с ООО «Керр-Групп». Компания планирует реализовать в Чусовом проект по производству топливных брикетов из древесных отходов.

Александр Борисов отметил, что резиденты ТОСЭР «Чусовой» из года в год наращивают объемы производства. «Сегодня ими произведено продукции более чем на 5 млрд. руб. Почти в 2 раза больше чем в июле прошлого года. Такая хорошая динамика развития производств сказывается на росте налоговых поступлений. Резиденты ТОСЭР «Чусовой» перечислили налогов в бюджеты всех уровней на 347 млн. руб. В бюджет края поступило 84 млн. руб., в местный бюджет – 29 млн. руб.», – пояснил он.

Напомним, статус резидента ТОСЭР дает организации, которая реализует инвестиционный проект с созданием новых рабочих мест, значительные налоговые льготы: освобождение от налогов на имущество и землю, льготы по налогу на прибыль и сниженные в 4 раза тарифы страховых взносов.

Помимо этого, резидентам оказывается государственная поддержка. Например, для крупнейшего в крае тепличного комплекса «Пермский» в рамках региональной программы газификации построен газопровод. Также из краевого дорожного фонда выделены средства на капитальный ремонт и реконструкцию участков трасс в м/р Совхозный, ведущих к агропредприятию.

По словам генерального директора ООО ТК «Пермский» Романа Тягунова, площадь земельного участка под комплекс составляет 76 га, из которых 24,5 га занято теплицами. «В настоящее время строительство тепличного комплекса «Пермский» для выращивания овощной продукции защищенного грунта идет к завершению. Готовность всех объектов комплекса составляет 100%. Объем инвестиционных вложений на 1 июля составил 7,2 млрд руб. или более 92% от плана. Тепличный комплекс оснащен системой «Ультра-Клима», которая позволит в любое время года поддерживать идеальный микроклимат и при этом экономить до 30% энергоресурсов. Кроме того, урожайность в такой теплице выше на 20%», – рассказал Роман Тягунов во время заседания краевого Правительства.

Резидентами ТОСЭР «Чусовой» становятся не только новые, но и действующие предприятия. Успешный пример – проект ООО «Белый камень». Годовые объемы производства щебня в компании выросли с 20 до 170 тыс. тонн (в 8,5 раз). На заводе появилось 174 новых рабочих места. Инвестиции в приобретение техники составили более 400 млн. руб. Также учредителями «Белого камня» создано еще одно предприятие – ООО «Минерал», которое будет заниматься изготовлением минерального порошка и товарного бетона. Запуск производства намечен на этот год.

Другой ТОСЭР «Нытва» был создан спустя два года после получения г. Чусовой особого статуса. За прошедшее время в территории зарегистрировались 5 резидентов, уже запущены предприятия по изготовлению запчастей для горнодобывающей промышленности, металлоконструкций, пиломатериалов. Начал работу гостиничный комплекс. До конца года начнется производство экологичной одноразовой посуды из шпона.

По словам Александра Борисова, резиденты «Нытвы» только запустили выпуск своей продукции. Объем выручки компаний составляет 44 млн. руб. Начали поступать первые налоговые доходы – 5,7 млн. руб. Совместно с местной администрацией Министерство территориального развития Пермского края проводит работу по оказанию средним и крупным проектам помощи в выделении земельных участков, строительстве объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

На данный момент еще 8 организаций реализуют в Нытве инвестиционные проекты и планируют получить статус резидента ТОСЭР, которые помогут создать в порядка 400 новых рабочих мест. Федеральным Правительством уже принято решение о расширении видов экономической деятельности для резидентов ТОСЭР «Нытва».

О планах по созданию промышленного предприятия по производству геотекстильных материалов в территории рассказал учредитель ООО «Политекст» Андрей Харин. По его словам, в ближайший год в Нытве планируется разместить производство в арендованном здании, приобрести необходимое технологическое оборудование, выполнить монтажные и пуско-наладочные работы, нанять персонал, ввести производство в эксплуатацию и обеспечить реализацию продукции в запланированных объемах. Он также отметил, что в территории есть необходимые специалисты, которые в дальнейшем будут задействованы на производстве.

Дмитрий Махонин поставил задачу Министерству ЖКХ Пермского края в кратчайшие сроки решить вопрос по увеличению энергомощностей в Нытве. «Прошу до конца довести работу с компанией «Россети» о включении в инвестиционную программу мероприятий по модернизации трансформаторной подстанции. У нас должны быть перспективы по свободным мощностям, чтобы через некоторое время это не стало сдерживающим фактором в развитии территории», – обозначил губернатор.

Особое внимание глава Прикамья обратил на работу Центра занятости в ТОСЭР. «Министерству социального развития региона нужно наладить коммуникации службы с местными властями. Если появляется потенциальный резидент, мы должны понимать, где подобрать для него квалифицированный персонал. В этой связи также прошу также по линии Министерства образования выстроить слаженную работу по обучению и переподготовке кадров», – заключил Дмитрий Махонин.