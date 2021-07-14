В ряды добровольцев Пермского края вливается всё больше новых людей

Пандемия вывела добровольческое движение в России на новый уровень. Практически одновременно с введением режима самоизоляции в 2020 году стартовала общероссийская акция взаимопомощи «МыВместе». Волонтёры обрабатывали поступающие заявки, занимались доставкой продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости людям старшего поколения и всем нуждающимся в помощи.

Количество волонтёров с марта прошлого года не только значительно увеличилось, но и качественно расширился состав движения за счёт прихода новых людей из самых разных сфер деятельности.

В числе волонтеров оказались и известные люди. Например, Антон Немкин, ИТ-предприниматель, инициатор создания «Цифровой долины Прикамья». Он включился в акцию «Помоги учиться дома», которая обеспечивала школьников возможностью учиться дистанционно в период самоизоляции. А также принимал участие в акциях поддержки врачей.

В Пермском крае в рамках акции #СпасибоВрачам волонтёры передавали в больницы антисептики, средства индивидуальной защиты, термометры и другое необходимое оборудование, продуктовые и чайные наборы, предоставляли автотранспорт, в ряде территорий для врачей организовали доставку горячего питания.

Инициативы общественников были поддержаны на государственном уровне, масштаб действий волонтеров в Пермском крае даже привел к созданию Регионального волонтёрского центра, добровольцы которого помогают старшему поколению, медработникам, маломобильным людям и семьям с детьми. Регулярными стали визиты в лечебные учреждения региона, призванные поддержать врачей и пациентов.

Хорошо организованная система помощи врачам и населению становится всё более актуальной сегодня, в условиях новой, уже третьей по счёту, волны COVID-19. Более того, в ряды волонтёров вливается всё больше новых людей.

«К сожалению, эпидемиологическая ситуация остаётся сложной: каждый день – всё больше заражённых, вирус мутирует, заболевают дети. Я сам переболел коронавирусом, и знаю, насколько сложно он переносится и какие последствия может вызвать. Поэтому сейчас особенно важно поддерживать пациентов, особенно пожилых и детей, находящихся на лечении в больницах, проходящих реабилитацию после COVID-19, - объясняет Антон Немкин. - На первый план вновь выходит труд врачей в тяжелейших условиях, их самоотдача. Им тоже нужно помогать. Десятки тысяч волонтеров по всей стране объединились, чтобы заботиться о тех, кто сегодня в этом нуждается».

На фото: Антон Немкин участвует в акциях волонтеров