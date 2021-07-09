Глава Прикамья попросил президента рассмотреть вопрос о приведении в нормативное состояние дороги Пермь–Уфа

В Московской области введена в эксплуатацию Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД). Из центрального пункта управления ЦКАД за запуском движения наблюдал президент РФ Владимир Путин, на церемонии присутствовали и участвовали в формате ВКС члены правительства, профильных ведомств, а также главы ряда регионов, в том числе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В ходе мероприятия президента проинформировали о подготовке к строительству автодороги Казань – Екатеринбург, которая станет частью скоростной магистрали М-12.

Дмитрий Махонин как глава региона, по территории которого пройдет трасса, сообщил Владимиру Путину об участии Прикамья в реализации проекта.

«Мы с коллегами из Госкомпании «Автодор» прорабатываем все вопросы. Моим распоряжением создана рабочая группа, в рамках которой готовим всю информацию и по карьерам, и по коммуникациям, и по особо охраняемым природным территориям. Активизируем работу пермских подрядчиков – рассчитываем, что они будут задействованы на строительстве», – отметил Дмитрий Махонин.

Он поблагодарил Владимира Путина за то, что трасса пройдет по территории Пермского края, а регион принимает участие в этом масштабном проекте. Также он рассказал президенту о потребности отремонтировать уже имеющуюся автодорогу, которая является значимым объектом транспортной инфраструктуры сразу для двух регионов страны и станет путем вхождения в новую транспортную хорду.

«Есть небольшая просьба. Мы проработали с руководством Башкирии вопрос о том, что трасса Пермь – Уфа, которая соединяет край и республику, нуждается в приведении в нормативное состояние. Это позволило бы нам динамичнее развивать наши регионы. Если эта инициатива будет поддержана, мы будем признательны», – сообщил губернатор Прикамья.

«Посмотрим обязательно», – ответил Владимир Путин.

Напомним, по планам трасса Казань – Екатеринбург пройдет по югу Пермского края вблизи г. Чернушки и п. Октябрьский. Протяженность участка нового строительства по территории Прикамья в обход населенных пунктов предположительно составит порядка 93 км.

В Минтрансе Прикамья пояснили, что автодорога Пермь-Уфа, в свою очередь, станет одним из входов в новую трассу М-12. Протяженность ее части, проходящей по нашему региону, составляет 218 км. Автодорога Пермь – Уфа состоит из участков региональных дорог Пермь – Усть-Качка, Болгары – Юго-Камский – Крылово, Кукуштан – Чайковский, Оса – Чернушка, Барда – Куеда, обхода Куеды и выхода на Башкирию. Самый проблемный участок на сегодня – дорога Барда – Куеда протяженностью 63 км. Из них 38 км находится сегодня в переходном типе покрытия. В настоящее время обсуждается вопрос о передаче автодороги Пермь – Уфа в федеральную собственность, что позволит привести ее в нормативное состояние, а самый проблемный участок выполнить в асфальтобетоне.

Общая протяженность автодороги Казань – Екатеринбург составит около 800 км. Часть маршрута пройдет по существующей дорожной сети, что позволит сосредоточить транспортные потоки в едином коридоре, объединив по кратчайшему расстоянию три крупнейшие агломерации: Казань, Уфу и Екатеринбург. Проект нового строительства предполагает возведение обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов и новое строительство платного участка Дюртюли – Ачит 288 км. Это будет скоростная дорога 1Б категории с 4 полосами движения. По словам зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, в следующем году ряд участков магистрали М-12 уже будет открыт для движения. В 2023 году закончится строительство основного хода трассы, а в 2024 – завершится благоустройство, и к сентябрю дорога дотянется до Екатеринбурга.