Формировать будущее или «ловить хайп»: эксперты – о предвыборных списках партий

Политические партии сформировали списки на выборы в Госдуму и на региональные выборы. По мнению экспертов, в глаза бросается принципиально разный подход к формированию этих списков и мотивация для включения в них тех или иных кандидатур.

Так, президент общественной организации «Счастье жить» Анастасия Гилёва полагает, что имена людей, входящих в списки, отражают разные стратегии партий.

«Есть список «Единой России», где за каждым кандидатом - большие свершения на благо каждого жителя страны, которые реально являются фундаментальными для будущего. И есть списки, целью которых словить хайп, повести толпу. Разные стратегии партий уже налицо. Но, я надеюсь, граждане сделают свой осознанный выбор, ведь важно создавать законы, улучшающие качество жизни, а не [обеспечивать] получение бонусов третьим лицам», - высказывается Гилёва на портале "Экспертного клуба"