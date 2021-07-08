Центр управления регионом Пермского края начнет сотрудничать с Сетевым ИТ-университетом

Центр управления регионом Пермского края (ЦУР) и Сетевой ИТ-университет будут совместно решать задачи, нацеленные на подготовку ИТ-кадров и повышение компетенций сотрудников органов власти, работающих с обращениями жителей Прикамья.

Напомним, ЦУР ведет мониторинг и обработку обращений жителей в интернете, поступающих в адрес органов исполнительной власти и местного самоуправления. Специалисты фиксируют и обрабатывают сообщения о проблемах, доводят их до ответственных лиц, контролируют сроки предоставления и качество ответов, а также анализируют причины возникновения жалоб для выявления системных проблем и их устранения.

Сетевой ИТ-университет имеет базу студентов, которые уже завершили необходимые программы обучения и готовы развиваться дальше как специалисты. ЦУР, в свою очередь, может предоставить и ресурсы, и возможности для развития выпускников. Кроме того, Центр управления регионом будет участвовать в разработке учебных программ.



Ольга Димитрашко, руководитель Пермского Сетевого ИТ-университета, отметила, что это поможет повысить качество подготовки выпускников: «Мы организуем программы дополнительного образования по востребованным сквозным цифровым навыкам. ЦУР как партнер проекта может взаимодействовать с выпускниками программ, приглашать их на стажировку и к трудоустройству. А на этапе составления программ включаться в рецензирование и актуализацию программы под текущий запрос, что позволит повысить качество подготовки выпускников и увеличит шанс на привлечение более профессиональных сотрудников».

Кроме того, в работе ЦУРа возникают задачи и кейсы, требующие новых и нетипичных технологических решений. Такую возможность может предоставить Сетевой ИТ-университет как оператор региональных и федеральных хакатонов, где такие кейсы и задачи становятся основой для конкурсных заданий. Зачастую участники таких проектов находят успешные решения. В результате такого взаимодействия ЦУР получает возможность проработки нестандартных задач и привлечения новых профессиональных кадров в команду.

Также специалисты ЦУР будут принимать участие в роли экспертов в мероприятиях университета.

«Как правило, это мероприятия, связанные с вопросами современных цифровых профессий, востребованности ИТ-кадров. И здесь уже речь о новом уровне совместно проводимых мастер-классов и лекций, которые позволят повысить уровень знаний студентов университета. А также дадут возможность сотрудникам ЦУР проявить себя в качестве экспертов и приобрести уникальный опыт», – добавила Ольга Димитрашко.

Руководитель ЦУР Пермского края Екатерина Набатова отметила, что Центр рассматривает Сетевой университет как одного из партнеров в подготовке кадров для цифровой экономики.

«ЦУР может стать площадкой для стажировок, для совместных активностей по продвижению цифровых медиакоммуникаций, повышения компетенций сотрудников органов власти и органов местного самоуправления», – подчеркнула Екатерина Набатова.

Отметим, ранее ЦУР Пермского края также заключил соглашение о сотрудничестве с Пермским государственным национальным исследовательском университетом (ПГНИУ). Центр и вуз будут совместно готовить высококвалифицированных digital-специалистов для региона. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил заинтересованность региона в этом взаимодействии, так как повышение качества подготовки квалифицированных специалистов является одной из основных для Прикамья задач в сфере образования.