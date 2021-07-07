В двух муниципалитетах Прикамья 400 человек переедут из аварийного жилья на год раньше планируемого срока

Чернушинский и Осинский городские округа взяли на себя повышенные обязательства по расселению аварийного жилья. Благодаря этому 400 жителей муниципалитетов получат возможность переселиться из аварийного жилья раньше планируемого срока, в среднем, на год. Об этом сообщает Министерство строительства Прикамья. Расселение ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что улучшение жизни граждан, в том числе решение проблемы жителей аварийного фонда – приоритет в развитии края. «По итогам прошлого года практически каждый 10-й кв. метр «аварийки», который был ликвидирован на территории России, находился в Пермском крае. Это один из лучших показателей по стране. Нам важно сохранить динамику: мы должны сделать всё, чтобы жители Прикамья как можно быстрее получали более комфортные, благоустроенные квартиры», – подчеркивает глава Прикамья.

Напомним, расселение жителей аварийных домов в рамках нацпроект реализуется в Пермском крае этапами, каждый из которых длится два года. В Чернушинском городском округе уже выполнен план этапа 2020 года (длится с 2020 по 2021 год), расселено 877 кв. метров, в благоустроенные квартиры переехал 81 человек. В связи с тем, что до конца текущего этапа осталось полгода, администрация муниципального образования приняла решение приступить к реализации следующего досрочно. Благодаря этому до конца календарного года будет расселено еще 415 кв. метров, 31 человек переедет из аварийного жилья на несколько месяцев раньше планируемого срока.

В Осинском городском округе по этапу 2021 года (включает 2021 и 2022 годы) планировалось переселить 74 человека из аварийного жилья общей площадью 888 кв. метров. С учетом позитивного опыта переселения решено увеличить план и расселить дополнительно 5,3 тыс. кв. метров. Таким образом, 369 человек переедут в новые квартиры фактически на год раньше планируемого срока.

«Благодаря активной работе по расселению в таких муниципалитетах, как Осинский и Чернушинский городские округа, Пермский край демонстрирует хорошую динамику. С начала 2019 года в регионе расселено уже 263,8 тыс. кв. метров, в благоустроенные квартиры переехали 16 959 человек, почти 5 тыс. из них в среднем на год раньше планируемого срока», – прокомментировал министр строительства Андрей Колмогоров.

Напомним, переселение граждан ведется, в том числе в новостройки. Сейчас на этапе строительства, проектирования или предпроектных работ находятся дома в 12 муниципалитетах края, в них смогут заехать порядка 600 граждан из аварийного фонда. Новый многоквартирный дом, в том числе будет построен в Осе, на данный момент ведется разработка проекта.