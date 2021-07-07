Километры отличных дорог

Сегодня в Прикамье реализуется масштабная программа дорожного строительства и ремонта, а также продолжается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. По словам главы региона Дмитрия Махонина, строительство, ремонт и сдача дорожных объектов в крае идёт по плану и в срок, а экономия средств позволяет ремонтировать сверх запланированного.

Важно для жителей – в приоритете у властей

Развитие дорожной инфраструктуры влияет на многие сферы нашей жизни. В частности, это новые возможности для экономики, бизнеса. Но в первую очередь это качество жизни людей и их безопасность. Хорошая дорога – это изменения к лучшему для жителей даже крупного города, не говоря уже о небольших посёлках и сельских территориях.

Решение дорожного вопроса важно для жителей края, а значит, в приоритете для краевых властей. Значительно выросло и финансирование: в нынешнем году на строительство и ремонт только региональных дорог власти Прикамья направят порядка 5,8 млрд рублей, и это в 19 раз больше, чем, например, в 2016 году! А в целом объём «дорожного» финансирования в Прикамье в этом году превысит 18 млрд рублей, из которых 2,4 млрд будет направлено в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, на днях стало известно, что Правительство России выделило дополнительное финансирование на ремонт дорог регионального и местного значения в размере 30 млрд рублей на 2021 год, из которых 400 млн рублей – для Пермского края.

Вопросы дорожного строительства в текущем году и планы на ближайшее будущее стали одной из основных тем очередного заседания правительства Прикамья, которое прошло 30 июня. В 2021 году в крае планируется построить и реконструировать более 22 км региональных дорог и отремонтировать (в том числе капитально) 257 км дорог. Сейчас в крае развёрнуты масштабные работы на семи объектах. Уже на стадии завершения реконструкция 10,7 км автодороги Кунгур – Соликамск (между Березниками и Соликамском), завершается первый этап возведения ул. Строителей в краевой столице, подходят к концу и работы на обходе Чусового – дорога будет сдана в эксплуатацию уже в октябре этого года.

В следующем году планируется завершить ещё три крупных объекта. Один из них – реконструкция автодороги Ощепково-Верх-Кондас протяжённостью более 11 км, которая обеспечит круглогодичную связь с сетью автодорог между Березниками и Кудымкаром. Второй объект – строительство дополнительных полос в сторону подъёма на трассе Полазна – Чусовой, что позволит сократить время в пути для автомобилистов, а также повысит безопасность движения. Третий объект – строительство моста через реку Чусовую с подходами: готовность этого объекта составляет уже более 22%, а ввод в эксплуатацию намечен на октябрь 2022 года.

Параллельно идёт подготовка по будущим масштабным дорожным проектам. В прошлом году получено положительное заключение по проекту реконструкции шоссе Космонавтов от ул. Свиязева до ул. Промышленной со строительством транспортной развязки в двух уровнях в краевой столице. Ещё один объект – строительство дополнительных связей промышленного узла Осенцы, причём его планируется сдать на 2 года раньше срока – уже в 2022 году. Также в планах строительство Северного обхода Перми, автодороги Кунья-Губаха, реконструкция участков дороги Пермь-Березники с 176-го по 178-й км и с 46-го по 58-й км, дорога Барда-Куеда, обход пос. Октябрьский и новый мост через Каму.

Также на заседании правительства глава региона Дмитрий Махонин поинтересовался судьбой дороги Кудымкар – Сыктывкар: её состояние требует ремонта. По словам главы краевого минтранса Андрея Алякринского, в мае 2022 года эту дорогу планируется передать в федеральную собственность, и после будет сделан проект, и дорогу реконструируют. В связи с этим Дмитрий Махонин поручил высвободившиеся после передачи дороги средства краевого бюджета направить на ремонт региональных трасс. При обсуждении строительства трасы М-12 Казань-Екатеринбург, которая должна пройти вблизи Чернушки и Октябрьского, Дмитрий Махонин поручил, в частности, определиться с материалами и выбрать карьеры, которые будут поставлять щебень. «Мы должны максимально привлекать местные организации к строительству, чтобы использовались наши материалы», – подчеркнул губернатор.

Качество на контроле!

На особом контроле глава региона держит и качество дорожных работ. «Мы должны привлекать краевую лабораторию к проверке качества ремонтных работ на местных дорогах. Спрашивать с подрядчиков нужно строго, поскольку ремонты все дорогостоящие, и дороги должны максимально долго служить автомобилистам и находиться в нормативном состоянии. Я обращаю на это внимание и глав муниципалитетов, и минтранса», – говорит Дмитрий Махонин.

Всё для людей

Губернатор Дмитрий Махонин подчёркивает и огромную важность для Прикамья нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также комплексного подхода при ремонте дорожных объектов. «Благодаря такому подходу не только обновляется асфальт, но и приводится в порядок вся сопутствующая дорожная инфраструктура: съезды, обочины, тротуары, освещение. При этом дороги становятся безопаснее как для автомобилистов, так и для пешеходов», – говорит глава региона. Так, в этом году в рамках нацпроекта с опережением графика – на 2 месяца раньше срока – завершён ремонт очередного участка Восточного обхода: эту дорогу краевого значения привели в нормативное состояние с 23-го по 30-й км. При этом дорожное покрытие уложено по новому ГОСТу, благодаря чему устойчиво к образованию колеи, которая может стать угрозой безопасности движения. Это очень важно, ведь нагрузка на дорогу большая – ежедневно по Восточному обходу проезжает более 20 тысяч автомобилей. По новому ГОСТу уложен асфальт и на дороге Култаево – Нижние Муллы в районе деревень Мураши и Петровка. Ремонта здесь не было 12 лет, и вот теперь благодаря нацпроекту дорогу, которая обеспечивает транспортную связь для жителей нескольких поселений, привели в порядок. Работы проводились комплексно: обновили асфальт, укрепили обочины, оформили съезды, установили 24 опоры освещения и 2 новых автобусных павильона на остановках «Петровка» и «Новое Заполье». Но главным событием для местных жителей стало появление нового удобного и безопасного тротуара от остановки «Петровка» до деревни Шилово. «Хорошо сделали и дорогу, и тротуар – всё для людей! Здесь много молодых семей живёт, ребятишки гуляют... Мы очень благодарны!» – говорит местная жительница Антонида Глухова.

В 2021 году в Осинском городском округе будет отремонтировано 13,3 км автомобильных дорог на общую сумму 64 млн рублей, в том числе средства краевого бюджета составляют 90 процентов, местного – 10 процентов. Это десять участков в городе Осе и 11 участков в сельских территориях. Также планируется провести ремонт участков автодороги Гремяча- Верхняя Чермода и автомобильной дороги до п. Усть-Паль.

В рамках проведенного аукциона администрации городского округа удалось сэкономить порядка 10 млн рублей. Эти средства планируется направить на приведение в нормативное состояние еще двух объектов. Первый расположен в Осе по улице Полевой, второй – участок дороги Тишкова-Сергеева, примыкающий к региональной дороге Кукуштан-Чайковский.

Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Прикамье будет отремонтировано свыше 100 км дорог: 13 региональных, 20 городских улиц, 7 дорог в Пермском муниципальном районе, 7 дорог в Краснокамском городском округе и 3 дороги в Добрянке. Возможности, которые предоставляет нацпроект региону – это изменения к лучшему в режиме здесь и сейчас.

Держим темп!

В этом году по поручению губернатора Дмитрия Махонина на всех объектах дорожного строительства по нацпроекту контракты с подрядчиками заключаются сразу на два года. Такой подход позволяет ускорить темпы ремонтов и начать работы на объектах 2022 года уже в текущем дорожно-строительном сезоне.

Источник: газета «Эфир» № 26 от 01.07.2021